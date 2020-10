AIXTRON auf dem Weg nach unten!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Regelrechte Qualen müssen heute AIXTRON-Anleger durchleben. Die Aktie büßt nämlich rund drei Prozent ein. Mittlerweile wechseln die Papiere schon für 10,50 EUR den Besitzer. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unverändert gut aus. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. Immerhin beträgt der Abstand zum 4-Wochen-Hoch nur rund drei Prozent. Bisher liegt dieser Bestwert bei 10,87 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Schnäppchenjäger, die von AIXTRON überzeugt sind, kommen hier preisgünstig zum Zug. Immerhin gibt es einen kräftigen Rabatt. Die Bären unter Ihnen können sich dagegen genüsslich die Hände reiben.

Fazit: AIXTRON kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.