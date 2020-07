AIXTRON als strong buy!?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

AIXTRON zaubert heute einen Blitzstart auf’s Parkett. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund drei Prozent vorzeigen. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur AIXTRON-Aktie. Einfach hier klicken.

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Denn AIXTRON kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich erklimmt der Kurs den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Die Aktionäre hatten den Wendepunkt bisher bei 11,27 EUR ausgelotet. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, können sich Langfrist-Anleger ein Lächeln nicht verkneifen. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 9,38 EUR verläuft. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

Fazit: AIXTRON kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.