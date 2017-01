AIXTRON: Stabilisierung oder totaler Absturz?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

wenn Sie auf die Investor Relations-Seite von AIXTRON schauen, dann prangen Ihnen folgende Sätze entgegen: „Die Zahlen der Vergangenheit belegen, dass AIXTRON ein effizientes Unternehmen ist. … Wir wissen genau, was wir wollen und wir wissen, wie wir es erreichen.“

Vielleicht sollte der Hersteller von Depositionsanlagen seine Empfangssätze einmal über arbeiten: In den Geschäftsjahren 2012 bis 2015 hat AIXTRON insgesamt 338,1 Mio. Euro Verluste angehäuft. Der letzte Gewinn von 79,5 Mio. Euro wurde im Geschäftsjahr 2011 erzielt. Damals setzte das Unternehmen noch 611 Mio. Euro um. Nach 9 Monaten in 2016 lag der erzielte Umsatz bei mageren 106,6 Mio. Euro.

Mag sein, das AIXTRON bis vor 4 Wochen noch genau wusste, dass sie die Übernahme durch Grand Chip Investment wollten. Seit dem Verbot durch die US-Regierung Anfang Dezember weiß die Unternehmensleitung indes auch, dass dieses Ziel nicht mehr erreicht werden kann. Die großen Preisfragen lauten daher:

Kann AIXTRON auch allein überleben? Oder findet sich gar noch eine Alternative in Sachen Übernahme? Die Antworten auf diese Fragen hat die Charttechnik in den vergangenen 4 Wochen schon zu einem Teil gegeben:

Vom letzten Zwischenhoch bei 5,89 Euro im Oktober ist die Notierung bis auf 3,03 Euro abgestürzt (-48,6%). Der Monatschart zeigt, dass der AIXTRON-Kurs nun auf einer wichtigen Unterstützung um 2,90 / 3,00 Euro angelangt ist. Das erhöht die Chancen, dass sich die Notierung hier erst einmal stabilisiert und eine kleine Gegenbewegung startet.

Auf lange Sicht hält sich mein Optimismus (leider) in Grenzen: Ich befürchte den Worst Case für AIXTRON. Deshalb: Für den Fall, dass die Unterstützung nicht hält, sollten Sie auf jeden Fall ein Auffangnetz auslegen.

