AIXTRON mit Katapult-Start!

AIXTRON lässt heute die Sektkorken knallen. So kann der Kurs satte rund vier Prozent zulegen. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 10,49 EUR. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Dieses wichtige Tief wurde bei 10,01 EUR markiert. Bei AIXTRON dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ihre Baisse-Position noch einmal verstärken. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas günstiger Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung bestätigt.

