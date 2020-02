AIXTRON – Dreiecks-Trading – Erstes Ziel in Reichweite!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Anfang Februar ein Ausbruch aus einem Dreieck bei der AIXTRON-Aktie! Einer Chartformation mit einer sehr guten Aussagekraft! Denn wird ein Dreieck, vor allem im lang- bis mittelfristigen Bild verlassen, besteht in der Regel die Chance auf eine klare Bewegung in Richtung des Ausbruchs! Die AIXTRON-Aktie daher mit deutlichem Aufwärtspotenzial. Ziele lagen und liegen weiterhin in Richtung 12 bis 13 Euro.



