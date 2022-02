AIXTRON Aktie zeigt Stärke. Rekorde, Wachstum. Und es soll so weitergehen…

Weitere Suchergebnisse zu "AIXTRON SE":

Aixtron Aktie selbst heute, während die Märkte auf Tauchfahrt gehen, im Plus. Derzeit plus 3,57 % auf 16,38 EUR (11:00 Uhr) – was ist passiert, für eine derartige Performance. „Schuld“ sind 59 % höhere Umsätze in 2021, zum Jahresende noch beschleunigt mit plus 67 % im Q4, dazu ein positiver Ausblick.Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6) schaffte es heute einen der wenigen positiven Punkte zu setzen. Nur die Gewinne stiegen noch schneller als die Umsätze, die 2021 um 59% auf 429,0 Mio EUR (2020: 269,2 Mio) zulegten. Positiv für 2022 stimmt, dass im vierten Quartal ein 10-Jahres Rekord bei den Auslieferungen erzielt werden konnte. Quartals-Umsatz erreichte 180,9 Mio EUR (Q4/2020: 108,1 Mio).

Um 184 % stieg das EBIT auf 99,0 Mio EUR (2020: 34,8 Mio), wovon allein 57,9 Mio im Q4 erzielt werden konnten. somit wuchs natürlich auch der Jahresüberschuss um 175% auf EUR 94,8 Mio EUR und das Ergebnis pro Aktie verdreifachte sich nahezu und stieg auf 0,85 Euro (2020: 0,31 Euro). Die ohnehin schon hohe Bruttomarge von 40 % konnte auf 42 % gesteigert werden – Himmel voller Geigen, so scheint es zumindest.

Zukunftsmärkte werden besetzt und da wo es nicht passt, wird konsequent zurückgefahren

Dabei machten Anlagen im Bereich der Leistungselektronik (GaN und SiC) mit 38% den größten Anteil aus, gefolgt von der Optoelektronik mit 37% und LEDs mit 23% der Anlagenumsätze. Das entspricht einer Verdoppelung des Umsatzes mit Anlagen für die Leistungselektronik im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Bereich Optoelektronik (Datenübertragung, 3D Sensorik und Solar) verzeichnete mit einer Steigerung um 87% gegenüber dem Vorjahr starkes Wachstum.

Im Jahr 2021 hatte sich herausgestellt, dass sich der Markt noch schneller als ursprünglich erwartet für Micro LEDs als technologische Basis für die Entwicklung der nächsten Generation von Displays entscheidet. Daher hatten die Gesellschafter der APEVA, u.a. Aixtron, beschlossen, nicht weiter in APEVA zu investieren und die APEVA-Gruppe abzuwickeln.

Gestärkt durch hohen Auftragsbestand und Umsatzbeschleunigung zu Ende 2021 traut man sich zu einer optimistischen Prognose 2022 – Aixtron Aktie freut’s

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet der Vorstand ein weiterhin zweistelliges Wachstum in Auftragseingang und Umsatz. Basierend auf der aktuellen Unternehmensstruktur, der Einschätzung der Auftragslage und dem Budgetkurs von 1,20 USD/EUR (2021: 1,25 USD/EUR) rechnet er mit einem Auftragseingang von 520 bis 580 Mio EUR (2021: 497,3 Mio) und einem Umsatz von 450 Mio bis 500 Mio EUR (2021: 429,0 Mio). Weiter erwartet der Vorstand eine Bruttomarge von etwa 41% (2021: 42,3%) und eine EBIT-Marge von 21% bis 23% (2021: 23,1%). Die Erwartungen für 2022 stehen unter dem Vorbehalt, dass globale Krisensituationen keine signifikanten Auswirkungen auf die Entwicklung des Geschäfts haben.

„Nach dem starken Wachstum im Jahr 2021 blicken wir auch im laufenden Geschäftsjahr auf zweistelliges Wachstum. In unseren Kernmärkten verzeichnen wir weiterhin eine wachsende Nachfrage, die von den Megatrends wie Nachhaltigkeit, Elektrifizierung sowie Digitalisierung getrieben wird,“ sagt Dr. Felix Grawert, Vorstandsvorsitzender der AIXTRON SE. „Mit unseren nachhaltigen Spitzentechnologien bedienen wir die rasant wachsenden Märkte von heute und von morgen.“

„Die Themen ESG und Nachhaltigkeit genießen bei uns höchste Aufmerksamkeit und sind ein wichtiger Bestandteil der AIXTRON-DNA“, sagt Dr. Christian Danninger, Finanzvorstand der AIXTRON SE, „so konnten wir 2021 mehr als die Hälfte unserer Umsätze und rund drei Viertel unserer Aufwendungen für Forschung und Entwicklung als grün im Sinne der neuen EU-Taxonomie-Verordnung ausweisen. Das dokumentiert sehr klar, wie wichtig der Beitrag unserer Technologien zur Erreichung der globalen Klimaziele ist.“



