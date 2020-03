AIXTRON-Aktie – Rückfall in ein Dreieck! Vorsicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Was ist denn hier los? Erst Anfang Februar konnten die AIXTRON-Titel aus einem symmetrischen Dreieck nach oben ausbrechen. Eine Chartformation, die in der Regel eine sehr hohe Aussagekraft besitzt. Der Kurs konnte in Folge auch zulegen. Die Kursziele im Bereich 12 bis 13 Euro wurden jedoch nicht mehr erreicht. Im Zuge der Panik an den Märkten fielen die AIXTRON-Aktien deutlich. Mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



