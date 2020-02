Das AIT geht mit neuem Blog online

Wien (ots) - Aktuelle Forschungsprojekte anschaulich und verständlich erklärtMit 13. Februar 2020 startet das AIT Austrian Institute of Technology seinenneuen Forschungs-Blog. Österreichs größte außeruniversitäreForschungseinrichtung erweitert damit ihren Kommunikationsmix und richtet sichan eine breite Öffentlichkeit, um die Themen Forschung, Innovation undTechnologieentwicklung auf spannende und verständliche Weise zu vermitteln.Öffentlichkeit über Nutzen von Forschung und Innovation informierenZwei bis viermal pro Monat wird ein neuer Beitrag über das AIT erzählen,ForscherInnen vorstellen oder deren aktuelle Projekte präsentieren. Die Arbeitund die Leistungen dieser hochqualifizierten ExpertInnen werden damit konkreterfahrbar. Nicht zuletzt soll über den Blog der besondere Nutzen vonindustrienaher Forschung für die Einzelne bzw. den Einzelnen verdeutlichtwerden. Der neue Forschungs-Blog untermauert die digitale Kompetenz des AIT underhöht dessen Sichtbarkeit im Netz weiter. "Unser Ziel ist es, mit dem Blog vorallem jene Menschen zu erreichen, die nicht in der Forschung und Entwicklungarbeiten, und ihnen zu zeigen, dass das AIT an den Lösungen für die Problemeunserer Zeit arbeitet - sei es im Bereich der Mobilität, bei der CO2-Reduktionoder in der Digitalisierung", so AIT-Kommunikationschef Michael Hlava.AIT-Forschungsportfolio kompakt aufbereitetDie Blogbeiträge sind kompakt und zeichnen sich durch bewusst verständliche undeinfache Formulierung aus. Bilder, Grafiken und Video-Content ergänzen dieTexte. Die Verknüpfung mit den bestehenden digitalen Channels des AIT (Facebook,Instagram, Twitter,...) ermöglichen die Interaktion mit den NutzerInnen. "DasThemenspektrum reicht von Innovation über Digitalisierung bis hin zurDekarbonisierung - einerseits um die inhaltliche Bandbreite des AIT darzustellenund andererseits, um das Leseerlebnis möglichst abwechslungsreich zu gestalten",so Projektleiter Daniel Pepl. Im grafischen Erscheinungsbild des Blogs verbindensich Aufgeräumtheit, Seriosität, Modernität und Dynamik. In einem zusätzlichenFeature wird in Kooperation mit dem TopEasy-Service der APA jeweils ein zufälligausgewählter wissenschaftlicher Fachbegriff auf allgemein verständliche Weiseerklärt.Link zum AIT-Blog: www.ait.ac.at/blogKontakt:Mag. Michael HlavaHead of Corporate and Marketing CommunicationsAIT Austrian Institute of TechnologyT +43 (0)50550-4014michael.hlava@ait.ac.at Iwww.ait.ac.atDaniel Pepl, MAS MBACorporate and Marketing CommunicationsAIT Austrian Institute of TechnologyT +43 (0)50550-4040daniel.pepl@ait.ac.at Iwww.ait.ac.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/115083/4519181OTS: AIT Austrian Institute of Technology GmbHOriginal-Content von: AIT Austrian Institute of Technology GmbH, übermittelt durch news aktuell