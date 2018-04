AIT dementiert Online-Medienberichte über angeblichen Beratungsauftrag auf der Krim

Bezugnehmend auf die falschen Online-Medienberichte überangebliche Beratungsaufträge des AIT auf der KrimWien (ots) - Das AIT Austrian Institute of Technology weistMedienberichte hinsichtlich der angeblichen Beratung der Regierungder Krim durch das AIT und / oder vermeintliche Chefs des AIT auf dasEntschiedenste zurück.Alexander Petritz, der im Artikel auf Bild.de zitiert wird, war inder Zeit von 1. März 2017 bis 31. Mai 2017 als freier Dienstnehmerfür das AIT tätig. Im Zuge dieses freien Dienstvertrages wurde einForschungsprojekt ausschließlich in Bosnien und Herzegowinaakquiriert und nicht darüber hinaus. Seit 31. Mai 2017 bestehtzwischen dem AIT und Herrn Petritz kein Vertragsverhältnis.Die vermeintlichen Aussagen des Herrn Petritz sind unwahr undwerden ausdrücklich dementiert. Rechtliche Schritte werden geprüftund gesetzt.LINK [Onlinebericht] (https://www.ots.at/redirect/Onlinebericht)Siehe auch:[https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180420_OTS0162/](https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180420_OTS0162/)Rückfragehinweis:Mag. Michael HlavaHead of Corporate and Marketing CommunicationsAIT Austrian Institute of TechnologyT +43 (0)50550-4014 M +43 664 620 77 66michael.hlava@ait.ac.at | www.ait.ac.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2009/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: AIT Austrian Institute of Technology GmbH, übermittelt durch news aktuell