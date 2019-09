AIT Worldwide Logistics hat Ryan Carter zum Vice President Americas Operations befördert

Der erfahrene Logistik-Leiter wird den Betrieb derUnternehmensniederlassungen in Kanada, Mexiko und den VereinigtenStaaten leitenItasca, Illinois (ots/PRNewswire) - AIT Worldwide Logistics, derführende Anbieter von Supply-Chain-Lösungen, gibt bekannt, dass RyanCarter zum Vice President Americas Operations ernannt wurde. Carterist seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2015 als AITsDirector of Operations: East Region tätig und verfügt über fast 25Jahre Erfahrung in der Logistikbranche.Carter hat in den letzten vier Jahren effektiveWachstumsstrategien bei AIT angeleitet und daran gearbeitet, sowohldie Ertragskraft als auch die Kosten zu optimieren und dabei einerstklassiges Erlebnis für die Kunden des Unternehmens zugewährleisten. In seiner neu geschaffenen Funktion wird er für dieLeitung der Geschäfte an allen firmeneigenen Standorten in Kanada,Mexiko und den Vereinigten Staaten verantwortlich sein. Alleregionalen Betriebsleiter in den USA und der Geschäftsführer fürMexiko werden an Carter berichten.Carter berichtet weiterhin an Greg Weigel, Executive VicePresident Global Operations. Weigel erklärte, "Ryans Ernennung zumVice President Americas Operations ist eine wohlverdiente Anerkennungfür die hervorragende Arbeit, mit der er zur Verbesserung deroperativen Exzellenz des Unternehmens, der Kundenlösungen und derFührung im Unternehmen beigetragen hat. Sein tiefes Verständnis fürganzheitliche Systeme zur Steuerung und Optimierung der gesamtenLogistik und die kontinuierliche Verbesserung unseresdiversifizierten Produktangebots wird signifikante Vorteile fürexterne und interne Kunden in ganz Nord- und Südamerika bringen".Weigel setzte hinzu, "Mit seinem kundenorientierten Ansatz bei derEntscheidungsfindung und Einsatz für den Aufbau der Fähigkeitenseines Teams wird er sicherstellen, dass AIT stets als Garant für dieBereitstellung einer erstklassigen Kundenerfahrung anerkannt undrespektiert wird"."Ich bin glücklich über die Möglichkeiten bei AIT", sagte Carter."Dies ist ein Unternehmen, das eine wirklich wachstumsorientierteHaltung verkörpert, und ich freue mich darauf, das Engagement von AITfür unsere Kunden, Teamkollegen und Communities voranzutreiben".Carter wird als neuer Vice President Americas Operations desUnternehmens weiterhin von der AIT-Niederlassung in Miami ausarbeiten.Informationen zu AIT Worldwide LogisticsAIT Worldwide Logistics wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitzin Itasca im US-Bundesstaat Illinois. Das Unternehmen ist einFull-Service-Anbieter von Transportmanagementlösungen mit mehr als 60Standorten, die ein weltumspannendes Netzwerk bilden. AIT verbindetein flexibles Geschäftsmodell mit robuster Technologie für einevollständige Transparenz über den gesamten Transportweg und kannmaßgeschneiderte Lieferkettenlösungen für nahezu jede Branchebereitstellen. Das Unternehmen bietet kreative multimodaleServiceleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen, vereinfacht daskomplexe Puzzle der internationalen Logistik und unterstützt damitden Erfolg seiner Kunden, die sich wieder auf die Kernziele ihresGeschäfts konzentrieren können. Weitere Informationen finden Sieunter www.aitworldwide.com.Unsere UnternehmensmissionWir bei AIT sind stets bestrebt, das in uns gesetzte Vertrauen zubestätigen, indem wir unseren Kunden erstklassige weltweiteLogistiklösungen anbieten und Engagement für unsere Mitarbeiter,Partner und Communitys zeigen.Pressekontakt:Matt SandersSenior Copywriter+1 (630) 766-8300msanders@aitworldwide.comAIT Worldwide Logistics, Inc.Corporate Headquarters701 N. Rohlwing RoadItasca, IL 60143800-669-4AIT (4248)www.aitworldwide.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/968249/AIT_Worldwide_Logistics_Ryan_Carter.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/587945/AIT_Worldwide_Logistics_Logo.jpgOriginal-Content von: AIT Worldwide Logistics, Inc., übermittelt durch news aktuell