AIT Worldwide Logistics feiert 40-jähriges Betriebsjubiläum

Der Lieferketten-Leader feiert ein rasantes Wachstum, ist inweniger als vier Jahrzehnten von einer einzelnen Geschäftsstelle inChicago auf über 60 Standorte weltweit gewachsenItasca, Illinois (ots/PRNewswire) - AIT Worldwide Logistics konnteam 04. September offiziell sein 40-jähriges Betriebsbestehen feiern.Vier Jahrzehnte, nachdem es am Stadtrand Chicagos sein Geschäft alsInlandsspediteur eröffnet hat, blickt AIT auf eine rasanteEntwicklung mit nun Kontinente umspannendem Erfolg zurück. DasUnternehmen ist heute ein führender weltweit aktiver Anbieter vonLieferkettenmanagement-Lösungen - mit über 60 Standorten rund um denGlobus."Ich bin auf diesen Meilenstein sehr stolz", so AITs President undCEO Vaughn Moore. "Vierzig Jahre sind eine Leistung, die ohne dieUnterstützung unserer wunderbaren Kunden, engagierten Partner undnatürlich unserer versierten, talentierten Mitarbeiter überall aufder Welt schlicht nicht möglich gewesen wäre.""Es sind unsere Mitarbeiter, die uns zu einem großartigenUnternehmen machen", fügte er hinzu. "Sie sind der Grund, dass wirunsere weltweite Wachstumsstrategie über die vergangenen Jahre sogründlich umsetzen konnten, und weshalb ich zuversichtlich bin, dassnoch viele weitere Jahre des Erfolgs und Wachstums vor uns liegen."Letzten Monat hat AIT seine bislang größte Übernahmebekanntgegeben. Das Unternehmen erwarb die Unitrans InternationalCorporation, einen in Los Angeles ansässigen Spediteur mit Expertisein vielfältigen spezialisierten Dienstleistungen. Diese Transaktionfolgt auf zwei Abschlüsse im letzten Jahr: Im Oktober 2018 wurde derLebensmittel-Logistik-Spediteur WorldFresh Express übernommen, und imDezember 2018 die im Vereinigten Königreich ansässige Firma ConneXionWorld Cargo.AIT, fügte Moore hinzu, ist in seiner Geschichte nicht nur daraufaus gewesen, zu wachsen; es hat sich immer auch um aktiveVerbindungen zur Gemeinschaft bemüht. Weiter wies er darauf hin, dassAIT und die Mitglieder seines Teams geholfen haben, seit dem Jahr2000 mehr als 620.000 US-Dollar für die American Cancer Society undseit 2017 mehr als 120.000 US-Dollar für das St. Jude's Children'sResearch Hospital aufzubringen.Teammitglieder der AIT-Standorte rund um den Globus haben zu demAnlass Fotos und Videos von ihren Jubiläumsfeiern gepostet. DieVideos und Bilder sind auf der Facebook-Seite des Unternehmens zusehen (https://www.facebook.com/AITWorldwide). Auf der Website desUnternehmens (https://www.aitworldwide.com/40-years-in-business)finden Sie auch eine zeitlich geordnete Beschreibung der MeilensteineAITs.Informationen zu AIT Worldwide LogisticsDas 1979 gegründete, in Itasca (Illinois) ansässige UnternehmenAIT Worldwide Logistics ist ein Anbieter von Komplettservice-Lösungenim Transportmanagement. Das Unternehmen betreibt über 60Geschäftsstellen, die ein weltumspannendes Netz bilden. Durch dieVerbindung eines flexiblen Geschäftsmodells mit robuster Technologie,die Lieferungen von der Absendung bis zur Zustellung transparentabbildet, kann AIT präzise zugeschnittene Lieferkettenlösungen fürfast jede denkbare Branche anbieten. Durch kreative multimodaleDienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen nimmt AIT weltweitenLogistik-Puzzles ihre Komplexität - verhilft Firmen zum Erfolg, indemes den Fokus zurück auf die Kernziele ihres Geschäfts richtet.Weitere Informationen finden Sie unter www.aitworldwide.com.Unsere MissionAIT bemüht sich intensiv um Gelegenheiten, sich das Vertrauen vonKunden zu verdienen. Das Unternehmen tut dies, indem esaußergewöhnliche weltweite Logistiklösungen anbietet und seinenMitarbeitern, Partnern und Gemeinschaften zugleich aufrichtigeWertschätzung entgegenbringt.