AIT Worldwide Logistics begrüßt Mike Tegtmeyer als neuen Vice President, Global Infrastructure

Der Veteran der Informationstechnologie wird dazu beitragen, dieglobale Expansionsstrategie von AIT zu unterstützen undsicherstellen, dass die robusten Systeme des Unternehmens sowohlsicher als auch skalierbar sind.Itasca, Illinois (ots/PRNewswire) - Mike Tegtmeyer ist als VicePresident, Global Infrastructure, zu AIT Worldwide Logisticsgestoßen. In seiner neuen Funktion wird er seine fast drei Jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Systemarchitektur undDatensicherheit nutzen.Tegtmeyers Vorgesetzer ist Chief Information Officer Ray Fennelly.Tegtmeyer wird das weltweite Management der Technologieinfrastruktur,der Hardwareplattformen und der Netzwerksicherheit von AITüberwachen. Er wird die Bemühungen um die Optimierung der globalenKommunikation des Unternehmens leiten und gleichzeitig dieWeiterentwicklung des Disaster Recovery-Programms von AIT einleiten.Laut Fennelly ist die Rolle von Tegtmeyer besonders wichtig, um diekontinuierliche globale Expansionsstrategie des Unternehmens zuunterstützen."Strenge Datensicherheit und ein leistungsstarkes globalesNetzwerk sind Schlüsselkomponenten, um den Kunden von AIT einerstklassiges Erlebnis zu bieten", sagte Fennelly. "Da AIT sowohlorganisch als auch durch Akquisitionen weiter wächst, wird MikesFührung sicherstellen, dass unsere Systeme sowohl mit dem Unternehmenals auch mit den Geschäften unserer Kunden skalieren."Fennelly fügte hinzu: "Das unermüdliche Engagement von AIT fürtechnologische Innovationen hat zu skalierbaren, benutzerfreundlichendigitalen Plattformen geführt, die die von unseren Kunden benötigtenLieferinformationen direkt zur Verfügung stellen. Als unser neuerVice President, Global Infrastructure, wird Mikes Führung diekontinuierliche technologische Stärkung unserer Teamkollegen auf derganzen Welt fördern, um die außergewöhnlichen weltweitenLogistiklösungen zu liefern, auf die sich unsere Kunden verlassen. ImNamen der IT-Gruppe und uns allen hier bei AIT freue ich mich, Mikein unserem Team willkommen zu heißen."Im Laufe seiner Karriere hat sich Tegtmeyer den Ruf erworben,IT-Betriebsumgebungen erfolgreich zu optimieren und gleichzeitigergebnisorientierte IT-Strategien für eine Vielzahl von Unternehmenzu entwickeln. Er leitete zahlreiche hochkarätige Sicherheits-,Netzwerk- und Telekommunikationsprojekte, die für die BrunswickCorporation tätig waren, bevor er als Director, Network Operationsfür FTD Companies, Inc. tätig war, wo er Network Operations Centermit Follow-the-Sun-Support konsolidierte. Zuletzt war er VicePresident, Information Systems & Security für das in Chicagoansässige Rewards Network.Tegtmeyer sagte: "Ich freue mich, Teil eines globalen Unternehmensmit anhaltendem Wachstum zu sein. Insbesondere freue ich mich darauf,meine Erfahrungen im Bereich Mergers & Acquisitions einzubringen, umdie zukünftigen Akquisitionen der AIT so nahtlos wie möglich zugestalten. Ich fühle mich sowohl geschmeichelt als auch begeistert,die Chance zu haben, dem Unternehmen beizutreten."Informationen zu AIT Worldwide LogisticsAIT Worldwide Logistics wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitzin Itasca im US-Bundesstaat Illinois. Das Unternehmen ist einKomplettservice-Anbieter von Transportmanagementlösungen und verfügtüber ein umfangreiches Netz mit mehr als 60 Niederlassungen auf demgesamten Globus. AIT verbindet ein flexibles Geschäftsmodell mitrobuster Technologie für eine vollständige Transparenz über dengesamten Transportweg hinweg und kann maßgeschneiderteLieferkettenlösungen für nahezu jede Branche bereitstellen. DasUnternehmen bietet kreative multimodale Serviceleistungen zuwettbewerbsfähigen Preisen und vereinfacht damit das komplizierteinternationale Logistik-Puzzle für Unternehmen, damit diese sich aufdie Kernbereiche ihres Geschäfts konzentrieren können. WeitereInformationen finden Sie unter www.aitworldwide.com.Unsere MissionBei AIT suchen wir mit Nachdruck nach Möglichkeiten, das Vertrauenunserer Kunden zu gewinnen, indem wir weltweit außergewöhnlicheLogistiklösungen anbieten und gleichzeitig unsere Mitarbeiter,Partner und Communities passioniert wertschätzen.