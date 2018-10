AIT Worldwide Logistics akquiriert Kühlketten-Logistiker WorldFresh Express

Itasca, Illinois (ots/PRNewswire) -AIT ist schon seit mehr als zwei Jahrzehnten ein wichtigerInnovator in der Kühlketten- und Lebensmittel-Logistik mit Sitz inChicago und einer engagierten Belegschaft. Mit der Akquisition vonWorldFresh erweitert AIT seine bereits solide Kühlkettenkapazität umspezielle betriebliche Fachkenntnisse sowie eine klimatisierte, 1.282Quadratmeter große Anlage der Weltklasse an der Westküste der USA,die separate Zonen für Tiefkühlgut, Kühlgut und Frischwarebeherbergt.Doug Kinney, der Gründer von WorldFresh, übernimmt mit demAbschluss der Übernahme die Rolle des Werksleiters. Er führtweiterhin sein Team erfahrener Experten von WorldFresh durch dieIntegration mit AIT, bei der das Team sein besonderes Fachwissen zuKühlkettenprodukten wie frisches Obst und Gemüse sowie Eiweißprodukteeinbringen wird."Wir sind hocherfreut, Herrn Kinney und die gesamteWorldFresh-Gruppe als neue AIT-Teammitglieder begrüßen zu dürfen",sagt Vaughn Moore, Präsident und CEO von AIT Worldwide Logistics."Ihre Spezialkenntnisse und ihr Standort an der Westküste sind eineausgezeichnete Ergänzung zu unserer bereits umfassendenKühlkettenerfahrung. Mit dieser Übernahme kann AIT seineKühlkettenlogistik auf ein neues Weltklasseniveau bringen."Moore fügt hinzu: "AIT wird weiterhin andere Kühlketten-Logistikerweltweit für potenzielle Akquisitionen im Auge behalten. Ideal fürunser Kühlketten-Geschäftsmodell sind Unternehmen, die sich aufbestimmte Waren spezialisieren. Außerdem suchen wir nach Unternehmenmit größeren Logistikkapazitäten, die unseren langfristigenWachstumsplan unterstützen."Keith Tholan, AITs Chief Operations Officer, sagt: "Diestrategische Übernahme von WorldFresh Express vergrößert dievorhandene Kühlketten-Infrastruktur sowie das geistige Eigentum vonAIT auf einen Schlag erheblich. Dank dieser Erweiterung unsererOrganisation können wir unseren Kunden, die sich in Bezug auftemperaturgeführte Lagerung, Verpackung, Auftragserfüllung undLieferung bereits auf unser Know-how verlassen, noch mehr Optionensowie effizientere Lösungen anbieten. AIT liefert schon seit 22Jahren einzigartige Kühlkettenlösungen, und mithilfe derFachkenntnisse des WorldFresh-Teams zu Gemüse und Obst sowieEiweißprodukten können wir unsere Produkte weiter diversifizieren.""Wir bei WorldFresh freuen uns, Teil des erfolgreichenKühlketten-Bereichs von AIT Worldwide Logistics zu werden", sagtKinney. "Die Ressourcen und der Ruf von AIT in der Kühlkettenlogistikbringen unserem Team viele Vorteile und wir freuen uns darauf, unserKapital und Fachwissen in das kommerzielle Lieferkettengeschäft desUnternehmens einbringen zu können."Die von AIT gerade erworbene Kühlkettenanlage ist knapp 0,8Kilometer von den Autobahnen Interstate 105 und Interstate 405 sowiedem Flughafen Los Angeles International entfernt:AIT-Los Angeles Cold Chain5343 W. Imperial Hwy., Suite 700LosAngeles, CA 90045Gebührenfrei (USA): +1 (888) 788-8088Tel.: +1 (310)417-0646Fax: +1 (310) 417-0642Die Einzelheiten des Kaufvertrags von AIT Worldwide Logistics mitWorldFresh Express wurden noch nicht veröffentlicht.Informationen zu AIT Worldwide LogisticsAIT Worldwide Logistics wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitzin Itasca im US-Bundesstaat Illinois. Das Unternehmen ist einFull-Service-Anbieter von Transportmanagementlösungen. AIT verfügtüber ein umfangreiches, weltweites Netz an Niederlassungen sowieZentralen für die jeweiligen Kontinente in Chicago, Amsterdam undHongkong. Das Unternehmen verbindet ein flexibles Geschäftsmodell mitrobuster Technologie für eine vollständige Transparenz über dengesamten Transportweg und kann maßgeschneiderte Lieferkettenlösungenfür nahezu jede Branche bereitstellen. AIT bietet kreativemultimodale Serviceleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen undvereinfacht damit das komplizierte internationaleLogistik-Schachspiel für seine Kunden, damit diese sich auf dieKernbereiche ihres Geschäfts konzentrieren können. WeitereInformationen finden Sie unterwww.aitworldwide.com.Unsere MissionBei AIT sind wir intensiv bemüht, uns das Vertrauen unserer Kundenmithilfe außergewöhnlicher weltweiter Logistiklösungen zu erarbeitenund gleichzeitig unsere Kollegen, Partner und Gemeinden zutiefst zurespektieren.Pressekontakt:MEDIENKONTAKT:Matt SandersCorporate Copywriter+1 (630)766-8300msanders@aitworldwide.comAIT Worldwide Logistics, Inc.Corporate Headquarters701 N. RohlwingRoadItasca, IL 60143800-669-4AIT (4248)www.aitworldwide.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/770255/AIT_Worldwide_Logistics_Acquisition.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/587945/AIT_Worldwide_Logistics_Logo.jpgOriginal-Content von: AIT Worldwide Logistics, Inc., übermittelt durch news aktuell