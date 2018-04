Das AIT Austrian Institute of Technology bei der Transport Research Arena (TRA) in Wien

Das AIT präsentierte auf der größtenVerkehrsforschungskonferenz Europas wegweisende innovativeForschungs- und Entwicklungsprojekte aus dem BereichMobilität.Wien (ots) - Mit der TRA (Transport Research Arena) fand letzteWoche Europas größte Verkehrsforschungskonferenz in Wien statt, dasso zum europäischen Zentrum der Mobilität der Zukunft wurde. AlsMit-Organisator der Konferenz hatte das AIT zu den unterschiedlichenThemen die weltweit besten Experten in die Bundeshauptstadt geholt."Als Mitglied des Programme Committee war das AIT zuständig für dieInhalte der TRA 2018, organisiert wurden über 90 Sessions aus denBereichen Verkehr und Mobilität" sagt Christian Chimani, Head ofCenter for Low-Emission Transport des AIT und Chair des ProgrammeCommittee der Transport Research Arena 2018.Insgesamt haben über 3.000 WissenschafterInnen und Fachleute abdem 16. April für vier Tage die Themenschwerpunkte Digitalisierungund Dekarbonisierung des Transportsystems erörtert und diskutiert.Die TRA 2018 steht heuer unter dem Motto: "A digital era fortransport - solutions for society, economy and environment". Das AITals Österreichs größte Research and Technology Organisationpräsentierte eine Vielzahl an aktuellen Projekten - von der Batterieder Zukunft, innovativen Schnellladesystemen, neuen Materialien fürden Fahrzeugbau, Methoden und Technologien zur Hebung derVerkehrssicherheit, bis zu Lösungen, um Mobilitätssysteme undGütertransport noch effizienter zu gestalten.Zwtl.: Dekarbonisierung der MobilitätDekarbonisierung zählt zu den Grand Challenges der Mobilität. DasAIT leistet mit seinen Forschungsarbeiten einen wichtigen Beitrag, umden Klimawandel in Zukunft einzudämmen und den Planeten auch fürzukünftige Generationen lebenswert zu erhalten. Projekte im Bereichder E-Mobilität bzw. Energie sollen Motorenantriebe zukünftigumweltschonend, emissionsarm und zugleich leistungsfähig gestalten.Auch Transportmittel werden durch die Forschung des AIT klimaschonendoptimiert. Dazu gehören beispielsweise Projekte wie Standortplanungvon Bike Sharing-Systemen oder eine effizientere Routenplanung imTransport- und Flottenmanagement. Ein weiteres Ziel der Forscherinnenund Forscher des AIT ist die Herstellung von neuen Materialien. EinDurchbruch gelang diesbezüglich etwa bei KryoAlu, das erstmalig beiTemperaturen von bis zu minus 150°C verarbeitet werden kann. Dasmacht aufwändige Prozesse im Zuge des Erhitzens überflüssig undstellt weltweit ein Pionierprojekt dar.Zwtl.: Herausforderung DigitalisierungIm Zeitalter der Digitalisierung wird es immer wichtiger,kritische Infrastrukturen ausreichend zu schützen. Zudem eröffnet dieglobale Vernetzung und der technische Fortschritt auch neueMöglichkeiten, um Transportsysteme noch effizienter zu gestalten. Umtechnische Ressourcen in Gegenwart und Zukunft völlig auszuschöpfen,forscht das AIT in diesen Bereichen laufend an zukunftsweisendenProjekten. Entwicklungen des AIT reichen von 5GWireless-Kommunikation, mit deren Hilfe unter anderem selbstfahrendeAutos untereinander kommunizieren können, über digitale Überwachungin Sachen Baudynamik oder Lärmschutz, bis hin zur Forschung undVerbesserung autonomer Transportsysteme. Mit diesen Innovationenleisten die WissenschaftlerInnen des AIT einen wichtigen Beitrag zurMobilität der Zukunft.Zwtl.: Die Mobilitätslandschaft der ZukunftSchnell wachsende Städte stellen große Herausforderungen dar. DasAIT forscht auch im Bereich der Smart Cities zu den ThemenStadtentwicklung und städtische Mobilität befassen. Dabei steht auchdie menschliche Dimension urbaner Gestaltung im Interesse derForschungsarbeit des AIT, die beispielsweise mit Instrumenten derVirtual Reality umgesetzt wird. Darüber hinaus nimmt das Center fürInnovation Systems & Policy in Österreich sowie auch in dereuropäischen Politik eine Ratgeberfunktion ein und widmet sich dabeiaktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Bereich der Mobilitätund Transport.Links zu Pressinformationen der einzelnen AIT-Themeninseln findenSie hier:- [Digital Safety & Security] (https://www.ots.at/redirect/ait14)- [E-Mobility & Energy] (https://www.ots.at/redirect/ait15)- [Experiments next generation infrastructure](https://www.ots.at/redirect/ait17)- [Human Dimensions] (https://www.ots.at/redirect/ait20)- [Innovation Systems] (https://www.ots.at/redirect/ait22)- [New Materials] (https://www.ots.at/redirect/ait24)- [Road Safety] (https://www.ots.at/redirect/ait27)- [Smart City] (https://www.ots.at/redirect/ait28)- [] (https://www.ots.at/redirect/ait29)[Transport Logistics](https://www.ots.at/redirect/ait29)Weitere Infos unter: [www.traconference.eu/](http://www.traconference.eu/) bzw. unter [www.ait.ac.at/tra2018](http://www.ait.ac.at/tra2018)Rückfragehinweis:Mag. 