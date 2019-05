Hamburg (ots) - Die AIRY GreenTech GmbH erhält der "GermanInnovation Award 2019" in der Kategorie "Smart Living". Der Preiswird heute Abend durch den renommierten "Rat für Formgebung" imDeutschen Technikmuseum in Berlin verliehen. Geehrt werden die bestenund effektivsten Innovationen des Jahres.Die Jury würdigt mit der Auszeichnung die Produkte und Servicesvon AIRY. Das junge Unternehmen aus Hamburg möchte Menschen weltweitdazu verhelfen, wieder frische, gesunde Luft zu atmen. Dafür kommenpflanzenbasierte Luftreinigungssysteme zum Einsatz. Ziel ist es,deren Wirkung für jeden transparent und nachvollziehbar zu machen(www.german-innovation-award.de/preistraeger/preis/gewinner/airy/).Erst vor wenigen Tagen wurde AIRY durch die NASA ausführlich inihrem aktuellen Jahrbuch vorgestellt. Die Innovationen von AIRY seienein Paradebeispiel für das Ziel der NASA, Erkenntnisse derWeltraumforschung auf der Erde nutzbar zu machen.Der Artikel im Jahrbuch der NASA lässt sich hier nachlesen:https://spinoff.nasa.gov/Spinoff2019/cg_7.htmlÜber AIRYAIRY ist ein international patentiertes Luftreinigungssystem, dassich die Leistungsfähigkeit von Zimmerpflanzen zunutze macht. DieAIRY GreenTech GmbH wurde 2015 von Hamburger Unternehmern gegründetund produziert zu 100% in Deutschland.Pressekontakt:AIRY GreenTech GmbH, Kattjahren 8, 22359 HamburgPeer-Arne BöttcherMail: pab@airy.worldTelefon: +49 40 228 600 20Mobil: +49 151 12 21 26 06Web: http://www.airy.deOriginal-Content von: AIRY GreenTech GmbH, übermittelt durch news aktuell