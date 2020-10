AIG: Katastrophales Q3!

Weitere Suchergebnisse zu "AIG":

Die Aktien der American International Group Inc. (NYSE:AIG) wurden in der Sitzung am Montag nach Geschäftsschluss höher gehandelt, nachdem das Unternehmen eine neue Führung und die Entscheidung zur Ausgliederung seines Lebens- und Rentenversicherungsgeschäfts bekannt gegeben hatte.

Neue Führung

Der AIG-Verwaltungsrat ernannte Peter S. Zaffino zum CEO, der gegenwärtig das Amt des Präsidenten des Versicherungsriesen bekleidet. Zaffinos Amtszeit wird im März 2021 beginnen, teilte ...



