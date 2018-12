AID arbeitet für fortschrittliche LiDAR-Sensortechnologie mit Luminar zusammen

München (ots) - Ein ehrgeiziges strategischesPartnerschaftsprogramm unterstützt AIDs Ziel, bis 2021 autonomesFahren für städtische Mobilitätsdienstleister bereitzustellen.Autonomous Intelligent Driving GmbH (AID), eine hundertprozentigeTochtergesellschaft der AUDI AG und "Center of Excellence" fürstädtisches autonomes Fahren im Volkswagen-Konzern, gab heute einePartnerschaft mit Luminar Technologies Inc. für den Einsatz seinerLiDAR-Technologie bekannt.Seit der Gründung im März 2017 hat AID nach den besten ergänzendenLiDAR-Lösungen auf dem Markt gesucht, die die Anforderungen derderzeit autonom auf den Straßen Münchens fahrenden Testflotte imHinblick auf Tiefensensorik unterstützen können."Wir bestehen seit insgesamt einem Jahr und möchten zurBeschleunigung unserer im gesamten VW-Konzern zu realisierenderVision mit den besten Marken in der Branche zusammenarbeiten", soAlexandre Haag, Chief Technology Officer von AID. "Die Wahrnehmungist derzeit immer noch ein Engpass für die autonome Mobilität und wirhaben uns beeilt, die leistungsstärksten Sensoren zur Vereinfachungder Wahrnehmungsfunktion zu finden. Hier kommt Luminar ins Spiel:deren Technologie übertrifft im Hinblick auf Reichweite und Dichteeindeutig die der Wettbewerber, was für die Behebung derschwierigsten Probleme bei der Autonomie unerlässlich ist."Das komplette Press Release + Video Interview sind hier onlineverfügbar http://aid-driving.eu/home/press/Pressekontakt:AID Marketing & Communication ManagerLuis CardosoTelefon: +49 152 08941770E-Mail: press@aid-driving.euhttp://aid-driving.eu/Luminar Marketing & Communication ManagerNicole PhelanTelefon: +01 206 399 0381E-Mail: press@luminartech.comhttp://luminartech.comOriginal-Content von: Autonomous Intelligent Driving GmbH, übermittelt durch news aktuell