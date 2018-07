AIDS-Stiftung: Vorstand Ulrich Heide tritt nach 31 Jahren in den Ruhestand

Bonn (ots) - Ulrich Heide, Geschäftsführender Vorstand derDeutschen AIDS-Stiftung, verabschiedet sich nach 31 Jahren Tätigkeitfür die Stiftung zum 31. Juli 2018. Am gestrigen Mittwoch fand seineVerabschiedung in Bonn statt, zu der zahlreiche Ehrengäste undWeggefährten Heides anwesend waren. Bundesgesundheitsminister JensSpahn sandte ein Grußwort per Video, der Bonner OberbürgermeisterAshok Sridharan, die Ehrenvorsitzende der Deutschen AIDS-StiftungRita Süssmuth, Stiftungsgründer und Stiftungsratsmitglied RainerEhlers sowie der Stiftungsratsvorsitzende Reinhold Schulte würdigtenUlrich Heides Lebenswerk - die Hilfe für Menschen mit HIV/AIDS inNot. Hape Kerkeling, Mitglied im Kuratorium der Stiftung, blicktezusammen mit Heide zurück auf ihr gemeinsames Engagement und dasBerufsleben des scheidenden Geschäftsführenden Vorstands."Ulrich Heide setzte sich seit den Anfängen unserer Stiftungunermüdlich für die Belange der Stiftung und damit für Menschen mitHIV und AIDS in Notlagen ein. Erst bei der Deutschen AIDS-Stiftung"Positiv leben", dann seit 1996 nach der Fusion mit der NationalenAIDS-Stiftung als Geschäftsführender Vorstand der DeutschenAIDS-Stiftung prägte er wie kein anderer die Arbeit derOrganisation.", so Reinhold Schulte. "Im Namen des Stiftungsrats,aller Gremien sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derGeschäftsstelle danke ich Herrn Dr. Ulrich Heide für seinenunvergleichbaren Einsatz für hilfsbedürftige Frauen, Männer undKinder mit HIV und AIDS in Deutschland und dem Ausland. Ich wünscheihm alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand."Ulrich Heide wurde 1953 in Bad Pyrmont geboren. Er studierteErziehungswissenschaften, Geschichte und Evangelische Theologie undpromovierte 1983 an der Universität Bonn zum Doktor derErziehungswissenschaften. Seit 1987 arbeitete er als Geschäftsführerund später als Vorstandsvorsitzender bei der Deutschen AIDS-Stiftung"Positiv leben", seit 1996 war er als Geschäftsführender Vorstand beider Deutschen AIDS-Stiftung tätig. In diesen 31 Jahren im Dienste derStiftung wurden über 86.000 Hilfsanträge von Menschen mit HIV/AIDSbearbeitet, für die mehr als 45 Millionen Euro bereitgestellt wurden.Ulrich Heide hat 1995/1996 zusammen mit den Gründern und wichtigenGremienmitgliedern der beiden Vorgängerstiftungen die Fusion zurDeutschen AIDS-Stiftung verhandelt und befördert. Er setzte sichmaßgeblich dafür ein, dass die Stiftung ab 2000 ihre Hilfsleistungenfür Menschen mit HIV/AIDS ins südliche Afrika ausweitete. Mitehrenamtlichen Initiatorinnen und Initiatoren realisierte ererfolgreiche Eventformate, wie Benefiz-Kunstauktionen und Operngalas.Sie sind seit 30 Jahren eine der wichtigsten Einnahmequellen derDeutschen AIDS-Stiftung. Außerdem gewann und motivierte er bedeutendeUnterstützerinnen und Unterstützer, sich für die DeutscheAIDS-Stiftung langjährig und nachhaltig zu engagieren. Seinvorausschauendes ökonomisches Handeln und betriebswirtschaftlichesGeschick in Zusammenarbeit mit dem Gesamtvorstand bewahrte dieDeutsche AIDS-Stiftung in der Finanzkrise 2007/2008 vor finanziellenVerlusten und stellte sicher, dass die Stiftung auch in Zeitenniedriger Kapitalzinsen eine akzeptable Rendite auf dasStiftungskapital erwirtschaftet.Ulrich Heides Nachfolge tritt zum 1. August 2018 die promovierteJuristin Kristel Degener an.Pressefotos stehen zum Download bereit unter: http://aids.st/fotoSpendenkonto der Deutschen AIDS-Stiftung: IBAN: DE85 3705 01980008 0040 04Die Deutsche AIDS-Stiftung ist die größte AIDS-Hilfsorganisationin Deutschland, die betroffenen Menschen materielle Unterstützungbietet. Sie hilft seit mehr als 30 Jahren bedürftigen Menschen mitHIV und AIDS in Deutschland durch Einzelhilfen und durch dieUnterstützung von Projekten wie beispielsweise Betreutes Wohnen.Darüber hinaus fördert die Stiftung seit dem Jahr 2000 ausgewählteHilfsprojekte, etwa für Aidswaisen, Jugendliche, Mütter und ihreKinder, vor allem im südlichen Afrika. Die Urstifter 1987 warenRainer Ehlers, der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.(PKV) und das Deutsche Rote Kreuz.Pressekontakt:Pressestelle der Deutschen AIDS-StiftungDr. Volker Mertens (Pressesprecher)Sebastian Zimer (Pressereferent)Telefon: 0228 60469-31 und -33Fax: 0228 60469-99E-Mail: presse@aids-stiftung.deMünsterstraße 1853111 Bonnwww.aids-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Stiftung, übermittelt durch news aktuell