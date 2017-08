Mit AIDAprima und AIDAperla endlich die Sonne genießen (FOTO)

Rostock (ots) -7-tägige Traumtouren zu den Kanaren und ins westliche Mittelmeermit den jüngsten Kussmundschönheiten ab 11. August zum Sonderpreisbuchen.Ab November kann auf den Schwesterschiffen der neuen AIDAGeneration noch einmal jede Menge Sonnenschein getankt werden. Gästevon AIDAperla entdecken mit "Perlen am Mittelmeer 3 & 4" dieeinzigartigen kulturellen Schätze der schönsten Mittelmeermetropolen.Wer es sportlicher und abenteuerlicher mag, bucht die Routen "Kanarenund Madeira 3 & 4" auf AIDAprima. Übrigens: schnell sein lohnt sich,denn ab sofort und noch bis zum 21. August 2017 können die Reisen zumlimitierten Aktionspreis ab 699 Euro* p. P. in einer Verandakabinegebucht werden.Von der ewigen Stadt zur Stadt, die niemals schläft:Kulturbegeisterte entdecken auf den Reisen "Perlen am Mittelmeer 3 &4" Kunst und Geschichte der beliebtesten Mittelmeerstädte Spaniens,Frankreichs und Italiens. In der italienischen Hauptstadt geht es aufeigene Faust oder in der Gruppe beispielsweise bei einem Besuch desKolosseums, des Forum Romanum und des Circus Maximus auf Zeitreiseins Antike Rom. Wahre Kulturschätze vergangener Tage finden sich auchin Italiens Norden, etwa in Florenz und Pisa auf den Spuren derMedici. In Frankreich führt AIDAperla die Gäste nach Marseille. Diefranzösische Hafenstadt bezaubert mit einer romantischen Atmosphäreund beeindruckenden Küstenlandschaft. Weiter geht's nach Spanien undins Herz der katalanischen Hauptstadt Barcelona. Ein Muss für alle"Gaudi"-Fans. Viele seiner Bauwerke zählen heute zu den bekanntestenWahrzeichen der Metropole, das berühmteste: die Sagrada Familia. AufMallorca erwarten die Besucher goldfarbene Strände und einespektakuläre Gebirgsformation. Besondere Ausflugstipp sind hier: DieFahrt mit der nostalgischen Eisenbahn von Palma de Mallorca nachSoller sowie ein Besuch der Drachenhöhle in Porto Christo im Ostender Insel.Von Vulkangestein bis Unter-Wasser-Wunder: SportlicheAbenteuerhighlights satt und ein Inselhopping der besonderen Arterleben die Gäste von AIDAprima auf den Routen "Kanaren und Madeira 3& 4". Einmal ins Herz eines echten Vulkans vordringen, das geht aufTeneriffa. Im Rahmen einer exklusiven Vulkanhöhlentour erkunden dieBesucher in der "Cueva del Viento" die längste Lavahöhle Europas. WerLust hat einmal eine neue Trendsportart auszuprobieren, sollte aufFuerteventura das Boogie Boarding testen. Auf einem stark verkürztenSurfboard wagt man sich in die Wellen - Nervenkitzel undAdrenalin-Kicks garantiert. Auf Lanzarote wird abgetaucht zum Bummelder etwas anderen Art durch Puerto Caledo. Mit einem U-Boot entdeckendie Besucher die spannende Unterwasserwelt der beliebten kanarischenInsel und wer weiß, vielleicht findet man sogar Nemo. Auf GranCanaria kann vom Schiff aufs Fahrrad umgestiegen und die Highlightsvon Las Palmas mit dem E-Bike erkundet werden. Die Tour führt unteranderem vorbei an der herrlichen Gartenanlage des Pueblo Canario, demhistorischen Kern der Altstadt und an der Kathedrale Santa Ana. Dieletzte im Rahmen der Reise angesteuerte Insel ist Madeira. Auch aufder liebevoll genannten Blumen- oder Sissi-Insel warten jede Mengesportliche Erlebnisse auf echte Outdoorfans, so zum Beispiel Canoyingim Madeira Ecological Park. Durch Abseilen, Klettern, Springen undSchwimmen werden ein Flusslauf bzw. eine Schlucht von oben nach untendurchwandert.Und was an Bord so möglich ist: Wer bei so viel Kultur und Sportdann doch einmal eine Auszeit braucht, für den wird auch aufAIDAperla und AIDAprima jede Menge geboten. Entspannung pur bietendas prämierte Body & Soul Organic Spa und das Lanaideck mitgrenzenlosem Weitblick auf das offene Meer. Kulinarische Wünscheerfüllen die 12 Restaurants, 3 Snack Bars und 14 Bars. Zu den vielenweiteren Highlights zählen sicherlich auch der Beach Club, das FourElements sowie ein vielseitiges Entertainmentprogramm am Tag wie amAbend.Weitere Informationen sowie Buchung im Reisebüro, im AIDAKundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de.Preisbeispiel:7 Tage Kanaren & Madeira 3 & 4 mit AIDAprima7 Tage Perlen am Mittelmeer 3 & 4 mit AIDAperla November 2017 bisFebruar 2018ab 699 EUR* p. P. in einer Verandakabineab 749 EUR* p. P. in einer Verandakabine Komfort* AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung, streng limitiertesKontingentPressekontakt:Communication:Hansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell