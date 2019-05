AIDAprima startet ab Kiel in die Sommersaison 2019 (FOTO)

Rostock (ots) -Am Freitag, den 17. Mai 2019, begrüßten AIDA Präsident FelixEichhorn und Kapitän Marc-Dominique Tidow in Kiel den SeehafenchefDr. Dirk Claus sowie den Hafenkapitän Michael Schmidt an Bord vonAIDAprima zur traditionellen Plakettenübergabe.Bis Oktober 2019 nimmt AIDAprima von der Förde aus aufsiebentägigen Kreuzfahrten mit Tallinn, St. Petersburg, Helsinki undStockholm Kurs auf einige der beliebtesten Reisedestinationen imBaltikum. Im Juli 2019 stehen außerdem zwei Reisen entlang NorwegensKüste auf dem Programm. 23 Anläufe wird AIDAprima in dieser Saison inKiel absolvieren. Insgesamt kommen die Schiffe mit dem Kussmund indiesem Jahr 60-mal an die Förde. Während der Kieler Woche werden vierAIDA Schiffe erwartet. Am 30. Juni 2019 startet um 23 Uhr das großeAIDA Abschlussfeuerwerk.AIDAprima verfügt über 1.647 Kabinen, ist 300 Meter lang, 37,60Meter breit und ist ein Urlaubsparadies für die ganze Familie. ImFour Elements bieten die Doppelwasserrutsche, der Lazy River und einKlettergarten in luftiger Höhe reichlich Action für Groß und Klein.Gäste können sich zu jeder Jahreszeit im Four Elements vergnügen, dadieser Bereich durch das auffahrbare Foliendach wetterunabhängig ist.Neben dem Kids- und Teens Club gibt es auch einen Mini Club für dieBetreuung von Kleinkindern ab 6 Monaten. Der 3.100 qm großeWellnessbereich mit fünf Saunen, mehreren Indoor- und Outdoor-Pools,einem Tepidarium und einem Kaminzimmer ist der Bereich vollkommenerEntspannung für die Großen.Zwölf Restaurants und drei Snack Bars laden zu einer kulinarischenWeltreise ein. Im AIDA Kochstudio haben Hobbyköche die Gelegenheit,selbst exquisite Menüs zu zaubern, z.Bsp. in der Tim MälzerKochschule. Die 14 Bars sind ideale Treffpunkte, um sich übererlebtes auszutauschen und neue Freunde kennenzulernen. Im AIDA BeachClub kann man unter Palmen träumen und am Pool die Seele baumelnlassen. Unter einem UV-durchlässigen, für das Auge fast nichtwahrnehmbaren Foliendom genießt man auch bei kühlerenAußentemperaturen eine entspannte Strandatmosphäre. Abends öffnet derBeach Club für Strandpartys rund um die AIDA Bar. Das Lanaideck mitInfinity Pools, ein exklusives Patiodeck, gläserne Fahrstühle, einSkywalk und viele weitere Angebote machen AIDAprima bei jedem Wetterzu einer attraktiven Urlaubsdestination.Alle Reisen von AIDAprima sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenterunter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar.Preisbeispiel für die Redaktionen:Ostsee 3 mit AIDAprima7 Tage ab/bis Kiel zwischen Mai und Oktoberab 849 Euro pro Person zum AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung(Innenkabine), limitiertes KontingentPressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell