AIDAnova erhält als erstes Kreuzfahrtschiff den Blauen Engel für umweltfreundliches Schiffsdesign (FOTO)

Rostock (ots) -AIDA Cruises ist mit dem Blauen Engel, dem Umweltzeichen derBundesregierung, für das umweltfreundliche Schiffsdesign von AIDAnovaausgezeichnet worden."Wir freuen uns sehr über diese Würdigung unseres langjährigenEngagements zum Schutz der Meeresumwelt und der Verringerung vonEmissionen. Gemeinsam mit der Meyer Werft in Papenburg haben wir mitAIDAnova das weltweit erste Kreuzfahrtschiff gebaut, das vollständigmit emissionsarmem Flüssiggas (LNG) betrieben wird, aber auch mitvielen weiteren technischen Innovationen die Jury überzeugt hat. Bis2023 werden wir zwei weitere dieser innovativen Kreuzfahrtschiffe inDienst stellen", so AIDA Präsident Felix Eichhorn anlässlich deroffiziellen Verleihung durch Vertreter des Umweltbundesamtes und derJury des Blauen Engels in Rostock.Dr. Ralf-Rainer Braun, Vorsitzender der Jury Umweltzeichen:"Dieses Umweltzeichen ist etwas Besonderes: Es umfasst eine großeZahl von Anforderungen, die beim Neubau des Schiffes realisiertwerden müssen. Zusammengenommen bedeuten sie ein deutliches Plus anUmweltschutz. Wir wünschen uns, dass diese Auszeichnung für AIDACruises eine positive Ausstrahlung für mehr Umweltschutz in dergesamten Schifffahrtsbranche bedeutet."Dank der Nutzung von LNG wie an Bord von AIDAnova werden dieEmissionen von Feinstaub und Schwefeloxiden nahezu vollständigvermieden, der Ausstoß von Stickoxiden und die CO2-Emissionenverringern sich nachhaltig.Auch in vielen anderen Bereichen geht AIDA Cruises mitInnovationen voran, um einen aktiven Beitrag zur Energiewende zuleisten. Seit 2017 bezieht AIDAsol als bisher einzige Reederei grünenLandstrom in Hamburg-Altona. Bereits Ende 2020 werden zwölf vonvierzehn AIDA Schiffen Landstrom aus regenerativen Energien nutzenkönnen. Das Unternehmen steht bereit, an den für 2020 geplantenLandstromanlagen in Kiel und Rostock den Testbetrieb aufzunehmen.Parallel dazu beschäftigt sich AIDA Cruise bereits heute mit derNutzung von Brennstoffzellen, Batterien oder Flüssiggas ausregenerativen Quellen in der Kreuzschifffahrt. Es ist geplant, 2021die erste Brennstoffzelle an Bord eines AIDA Schiffes in der Praxiszu testen.2023 werden bereits 94 Prozent aller AIDA Gäste auf Schiffenreisen, die vollständig mit emissionsarmem Flüssigas oder, womöglich, im Hafen mit grünem Landstrom betrieben werden können.