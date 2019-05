AIDAnova Cruise mit Tattoo-Künstler Nori Storm

Rostock (ots) - Auf zwei Mittelmeer-Reisen im Sommer 2019 könnensich Gäste auf ein außergewöhnliches Erlebnis und ein ganz besonderesUrlaubssouvenir freuen. Der international bekannte Tattoo-KünstlerNori Storm und seine Black Pearl Crew schaffen an Bord von AIDAnovawahre Kunstwerke auf der Haut.Nori Storm & die Black Pearl CrewVon Comic über Finelining bis hin zu Maori: Nori Storm und seineBlack Pearl Crew beherrschen verschiedene Stilrichtungen rund um dieKörperkunst. Als Chef und Tätowierer von Black Pearl Tattoo in Husbyarbeitet er mit unterschiedlichsten Künstlern und kreativen Köpfenzusammen. Ob für Stars und Sternchen im Backstage-Bereich oder aufFestivals und Rockkonzerten - Nori Storm schafft an außergewöhnlichenOrten Erinnerungen für die Ewigkeit.Die Möglichkeit, sich ein Tattoo stechen zu lassen, haben Gästesowohl an Bord als auch auf Landgängen zu regionalen Tattoostudios inBarcelona oder Rom gemeinsam mit dem Black Pearl Team. Die Ausflügewerden zeitnah über myaida buchbar sein. Die Auslosung derkostenfreien Tattoo-Termine erfolgt direkt an Bord. Mit etwas Glückkann man in der Prime Time kostenfreie Souvenir Tattoos gewinnen.Abgerundet werden die Kreuzfahrten mit einer Live Tattoo Night in derRock Box Bar und spannenden Geschichten aus der Welt der Tattoos.Die Tattoo-Kreuzfahrten starten vom 29. Juni bis 6. Juli 2019ab/bis Palma de Mallorca sowie vom 12. bis 19. Juli 2019 ab/bisBarcelona, buchbar ab 629 Euro pro Person.Weitere Informationen zu Reisen mit den AIDA Schiffen sind imReisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 70707 oder auf www.aida.de zu finden.Preisbeispiel für die Redaktion:Mediterrane Schätze 1 oder 27 Tage mit AIDAnova29.06. bis 06.07.2019 ab / bis Mallorca ab 629 EUR* p. P.12. bis 19.07.2019 ab / bis Barcelona ab 649 EUR* p. P.*AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine),limitiertes KontingentPressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: +49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell