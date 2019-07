AIDAcara: Erstanlauf in Bremerhaven / Vierter deutscher Kreuzfahrthafen im AIDA Sommerprogramm (FOTO)

Rostock (ots) -Anlässlich des Erstanlaufs von AIDAcara in Bremerhaven begrüßteKapitän Manuel Pannzek am Samstag, den 13. Juli 2019, zahlreicheVertreter aus Politik, Hafenwirtschaft und Tourismus an Bord zurtraditionellen Plakettenübergabe.Mit Bremerhaven hat AIDA Cruises neben den Häfen Hamburg, Kiel undWarnemünde einen weiteren deutschen Abfahrtshafen im Programm. ImJuli und August nimmt AIDAcara ab Bremerhaven Kurs auf einedreiwöchige Kreuzfahrt nach Island und Grönland. Im Rahmen des AIDASelection Programms erleben die Gäste an Bord von AIDAcara eine Reisevoller Highlights wie die Prinz-Christian-Sund Passage (Grönland),die Diskobucht (Grönland) oder den Besuch der isländischen HauptstadtReykjavik.Am 14. September 2019 verabschiedet sich AIDAcara für diese Saisonaus Bremerhaven in Richtung Mittelmeer. Die 15-tägige Kreuzfahrt nachMallorca führt entlang der europäischen Westküste mit Stopps inLondon, Lissabon und Menorca. Den Winter verbringt AIDAcara auf denKanarischen Inseln, den Azoren und Kapverden.Das Entdeckerprogramm AIDA Selection ist ideal für weltoffeneEntdecker, die Land und Leute auf besonders intensive undeinzigartige Weise erleben möchten.Außergewöhnliche Routen, lange Landaufenthalte, persönlicheAtmosphäre und landestypische Kultur machen die AIDA Selection Reisenaus. Ab Dezember 2019 erweitert AIDA Cruises die Flotte um einweiteres Selection Schiff. Mit AIDAmira haben die Gäste zum erstenMal die Möglichkeit, die Naturwunder im südlichen Afrika zu erleben.Alle Informationen zu den AIDA Selection Reisen sind aufwww.aidaselection.de zu finden.Auch im kommenden Sommer wird AIDAcara viermal zu Gast inBremerhaven sein. Zwischen Juli und August sticht dasKreuzfahrtschiff zu zwei 21-tägigen Reisen und einer 22-tägigenReisen nach Island und Grönland in See. Am 12. September 2020 nimmtAIDAcara wieder Kurs auf das Mittelmeer.Alle AIDA Selection Reisen können im Reisebüro, im Internet aufwww.aida.de oder im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07gebucht werden.Preisbeispiel für die Redaktionen:Island & Grönland 2 mit AIDAcaraAugust 201921 Tage ab/bis Bremerhavenab 1.899 EUR* pro Person* AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine),limitiertes KontingentPressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell