AIDA unterstützt 2017 SOS-Kinderdorf e.V. auf den Philippinen und in der Dominikanischen Republik / Seit 2005 spendete das Kreuzfahrtunternehmen mehr als 1 Million Euro an die Kinderhilfsorganisation (FOTO)

Rostock (ots) -AIDA Cruises setzt auch 2017 sein langjähriges Engagement fürProjekte des SOS-Kinderdorf e.V. fort und übergab an dieKinderhilfsorganisation eine Spende in Höhen von 102.450 Euro. Indiesem Jahr kommen die Erlöse aus der Neujahrstombola, dietraditionell am 31. Dezember an Bord der AIDA Flotte veranstaltetwird, erneut dem SOS-Kinderdorf Iloilo auf den Philippinen sowie demSOS-Kinderdorf Los Mina ( Santo Domingo) in der DominikanischenRepublik zugute.Mehr als eine Million Euro spendete AIDA Cruises seit 2005 fürverschiedene Projekte von SOS-Kinderdorf in Deutschland, Afrika,Asien und jetzt auch in der Karibik."Wir freuen uns sehr über die hohe Bereitschaft unserer Gäste,gemeinsam mit AIDA Jahr für Jahr Verantwortung zu übernehmen. Mitunserer Unterstützung schenken wir notleidenden Kindern ein neuesZuhause und ebnen ihnen den Weg in eine bessere Zukunft", sagteSteffi Heinicke, Vice President Guest Service anlässlich derScheckübergabe an Bord von AIDAprima in Hamburg."Wir sind sehr dankbar, verlässliche Partner wie AIDA an unsererSeite zu haben. Mit der finanziellen Unterstützung des Unternehmenskönnen wir viele Projekte auf der ganzen Welt realisieren und damitwirksam helfen", sagte Manfred Thurau, der stellvertretend für denSOS-Kinderdorf e.V. die Spende entgegennahm.Die Unterstützung gemeinnütziger Projekte ist ein wichtiger Teilder AIDA Unternehmenskultur und eine Herzensangelegenheit. DasKreuzfahrtunternehmen engagiert sich als langjähriger Partner inzahlreichen sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie dem Sport.Mehr Informationen zum Engagement von AIDA Cruises unter:www.aida.de/aidacares.Rostock, 01. Februar 2016Der SOS-Kinderdorf e.V.:SOS-Kinderdorf bietet Kindern in Not ein Zuhause und hilft dabei,die soziale Situation benachteiligter junger Menschen und Familien zuverbessern. In Deutschland werden in 40 Einrichtungen mehr als 95.000Menschen betreut, beraten und gefördert. Darüber hinaus unterstütztder deutsche SOS-Kinderdorfverein 123 SOS-Einrichtungen in 37 Ländernweltweit. Mehr Informationen unter www.sos-kinderdorf.deVideohinweis:Auf https://youtu.be/MbyIZ-NfG-k informiert SOS-Kinderdorf e.V. übergemeinsame Projekte mit AIDA Cruises.