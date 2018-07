AIDA und Bild am Sonntag suchen gemeinsam Tauffamilie für AIDAnova

Rostock (ots) - In einer gemeinsamen Aktion suchen AIDA Cruisesund Bild am Sonntag eine Familie als Taufpate für das neue SchiffAIDAnova. Echte AIDA Fans, aber auch Familien, die schon lange voneinem Urlaub auf dem Meer träumen, sind dazu aufgerufen, sich zubewerben.Am 31. August 2018 wird das neue Schiff der AIDA Flotte mit einerfulminanten Inszenierung auf dem Gelände der Meyer Werft in Papenburggetauft. Das AIDA Open Air mit spektakulärer Taufshow und einemLivekonzert von Star-DJ David Guetta ist eines der größten Events imNorden.Bewerben können sich Familien bestehend aus zwei bis maximal fünfPersonen. Die Tauffamilie gewinnt neben der Rolle als Taufpate einesiebentägige Reise auf AIDAnova. Der Bewerbungszeitraum startet amSonntag, den 15.07.2018, und endet am Sonntag, den 22.07.2018 um23.59 Uhr. Alle Details zur Teilnahme sind in der Bild am Sonntag undunter https://on.bild.de/Tauffamilie zu finden. Eine Juryentscheidet, welche Famile der glückliche Gewinner ist und AIDAnovaam 31. August 2018 taufen wird.AIDAnova ist ein echtes Familienparadies. Während die Kids imKlettergarten die Baumwipfel erklimmen und auf denRiesenwasserrutschen über drei Decks um die Wette rutschen, genießendie Eltern im benahbarten Beach Club das Karibik-Feeling unterPalmen. Für viel Spaß sorgen auch der Wasserspielplatz und die großeMinigolflandschaft. Im Familienrestaurant Fuego mit Kinder-Buffet undBaby Bistro kommt die ganze Familie zusammen. Für den Landgang bietetAIDA familienfreundliche Ausflüge und sogar Ausflüge für Teens an unddie Verandakabinen Deluxe bieten erstmals extraviel Platz fürFamilien.Alle Reisen mit AIDAnova sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenterunter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell