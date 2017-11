AIDA startet in die Karibik-Saison 2017/2018 (FOTO)

Rostock (ots) -Mit AIDAdiva, AIDAluna und AIDAmar paradiesische Inselvielfalterleben.Am 4. November 2017 ist AIDAluna in La Romana in derDominikanischen Republik eingetroffen und hat damit die diesjährigeKaribik-Saison eingeläutet. AIDAdiva und AIDAmar folgen in denkommenden Tagen und starten dann ebenfalls ab La Romana, Bridgetown,Montego Bay bzw. Santo Domingo zu spannenden 14-tägigen Reisen imZeitraum von November 2017 bis März 2018.Für die Gäste an Bord von AIDAluna geht es von La Romana zunächstnach Ocho Rios auf Jamaika. Hier lohnt sich ein Besuch der Dunn'sRiver Falls. Über etliche Felskaskaden rauscht das Wasser hinab insTürkis des Karibischen Meeres. In Cozumel können die Gäste in dieversunkenen Kulturen der Maya eintauchen und Chichén Itzá, die einstdie Hauptstadt des Maya-Reiches war, besuchen. Weiter geht es nachBelize.Die klaren, warmen Gewässer von Grand Cayman bieten idealeBedingungen für jede Art von Wassersport. Wer möchte, geht aufTuchfühlung mit Stachelrochen oder begibt sich Auge in Auge mitWahoo, Mahi Mahi und Thunfischen. "Mo Bay", wie die zweitgrößte StadtJamaicas, Montego Bay, auch genannt wird, erstreckt sich an einerBucht mit herrlichen Sandstränden wie Doctor's Cave, Cornwall Beachund White Sands.Weiter geht es nach Samana in der Dominikanischen Republik. Amfolgenden Tag geht es nach St. Kitts. Hier ist die Fahrt imDoppeldeckerzug auf dem historischen Scenic Railway ein besonderesErlebnis. Nächster Stopp ist St. John's, die Hauptstadt desInselstaates Antigua und Barbuda. Die Karibikreise von AIDAluna endetnach 14 Tagen wieder in La Romana.Auch an Bord von AIDAdiva und AIDAmar erwarten die Gästeerlebnisreiche 14-tägige Reisen mit wunderschönen karibischenDestinationen, wie zum Beispiel Grand Turk, die größte Insel derTurks-Inseln, oder Pointe-à-Pitre in Guadeloupe.Buchbar sind die Karibikreisen zu attraktiven Preisen imReisebüro, auf www.aida.de/karibik sowie im AIDA Kundencenter unterder Telefonnummer 0381/20270707.Preisbeispiele für die RedaktionKaribik & Mexiko 1 mit AIDAlunaNovember 2017 bis März 201814 Tage ab/bis Dom. Republik/La Romana inkl. Flugab 1.499 EUR* p. P.Karibik & Mittelamerika 1 mit AIDAmarNovember 2017 bis April 201814 Tage ab/bis Dom. Republik/La Romana inkl. Flugab 1.499 EUR* p. P.Karibische Inseln 1 mit AIDAdivaNovember 2017 bis März 201814 Tage ab/bis Dom. Republik inkl. Flugab 1.899 EUR* p. P.*AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), inkl.An- und Abreisepaket, limitiertes KontingentPressekontakt:Communication:Hansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell