AIDA spendet 12.500 Euro an SOS-Kinderdorf

Das Kreuzfahrtunternehmen unterstützt die Arbeitdes Kinderhilfswerks mit Verkaufserlösen des Kuscheltiers ZottelAIDA Cruises unterstützt die Arbeit von SOS-Kinderdorf inweltweiten Projekten für benachteiligte Kinder bereits seit über zehnJahren. Auch die Verkaufserlöse des limitierten Kuscheltiers Zottel,der im Rahmen einer groß angelegten Mal-Aktion als Freund der vierAIDA Clubbies Alwine, Itzi, Dodo und Achwasachwas entstanden war,kommen anteilig Kindern und Jugendlichen zugute. An Bord vonAIDAperla in Hamburg übergaben Kapitän Jens Janauschek und Anna-Lina,die Erfinderin des grünen, flauschig weichen Spielzeugs, am Samstag,24. März 2018, einen Spendenscheck mit der Summe von 12.500 Euro anden SOS-Kinderdorf e.V."Wir freuen uns sehr, dass die Mitarbeiter von AIDA mit ihrerAktion unsere Arbeit unterstützen. So bereitet der Verkauf desKuscheltiers nicht nur den Jungen und Mädchen der Gäste Freude,sondern hilft auch den uns anvertrauten Kindern von SOS-Kinderdorf",bedankte sich Torsten Rebbe, Einrichtungsleiter des SOS-KinderdorfsHamburg, der den Scheck stellvertretend für SOS-Kinderdorfentgegennahm.Zwischen der Gewinnspielausschreibung des Rostocker Unternehmensim Dezember 2016 und der Spendenscheck-Übergabe Ende März liegen fasteineinhalb Jahre. Nachdem Anna-Linas Wettbewerbsbeitrag die AIDA Juryim März 2017 überzeugt hatte, wurde auf Basis ihrer Zeichnung einPrototyp des Fantasie-Kuscheltiers entwickelt. In derProduktionsphase von April bis Oktober 2018 entstanden 2.475 strenglimitierte Exemplare mit individueller Seriennummer. NachVerkaufsstart im Shop der AIDA Schiffe und dem AIDA Online-Shop am28. November 2017 wurde das knuffige Kuschelmonster zum Preis von19,95 Euro von der AIDA Fangemeinde so herzlich willkommen geheißen,dass bereits am 31. Januar 2018 und damit nur zwei Monate später alleZottel-Vorräte an Bord restlos ausverkauft waren. Nur online sindderzeit noch zwei der begehrten Sammlerstücke erhältlich.Über SOS Kinderdorf1949 gründete Hermann Gmeiner das erste SOS-Kinderdorf der Welt inImst in Tirol. Seine Idee: Jedes verlassene, Not leidende Kind sollteeine Mutter, Geschwister, ein Haus und ein Dorf haben, wo es inGeborgenheit heranwachsen kann. Auf diesen vier Grundprinzipienbasieren die Angebote der weltweit tätigen Organisation bis heute. Inderzeit 567 SOS-Kinderdörfern in mehr als 130 Ländern finden dieKinder ein neues, sicheres Zuhause. Neben den SOS-Kinderdörfern gibtes zudem rund 2.300 Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen,Jugendeinrichtungen, Ausbildungs- und Sozialzentren,Krankenstationen, Nothilfeprojekte und SOS-Familienhilfe, die auf denBedarf der jeweiligen Region reagieren und sowohl Kinder als auchFamilien gezielt dabei unterstützen, ihr Leben selbstbestimmtgestalten zu können.