AIDA schickt SOS-Kinderdorf Spendenscheck auf Reisen

Rostock (ots) - Das Kreuzfahrtunternehmen unterstütztphilippinisches SOS-Kinderdorf Iloilo mit Verkaufserlösen seines"Handtuch-Origami" Buches in Höhe von 6.000 EuroBereits seit mehr als zehn Jahren unterstützt AIDA Cruises dieArbeit von SOS-Kinderdorf in weltweiten Projekten für benachteiligteKinder. Auch die Verkaufserlöse des Buches "KREATIV - Falten Sie dieschönsten Handtuchtiere", in dem der Kreuzfahrtanbieter Ideen fürkunstvoll gefaltete Zoo-Geschöpfe versammelt, kommen anteilig Kindernund Jugendlichen zugute. An Bord von AIDAprima schickte die Crewunter Director Hotel & Guest Services Marc Spingler einenSpendenscheck mit der stolzen Summe von 6.000 Euro an dasSOS-Kinderdorfs Iloilo im Südosten der philippinischen Insel Panayauf die Reise."Wir freuen uns sehr, verlässliche Partner wie AIDA an unsererSeite zu haben. Mit der finanziellen Unterstützung können wir unsweiterhin für die Linderung der Not im fünftgrößten Inselstaat derWelt einsetzen", sagt Elke Tesarczyk, Leiterin Marketing,SOS-Kinderdorf e.V."AIDA Cruises ist dem SOS-Kinderdorf Iloilo und den Philippinenschon allein durch zahlreiche Housekeeping-Crewmitglieder aus derRegion persönlich fest verbunden", sagt Marc Spingler. "Mit demanteiligen Erlös von einem Euro pro verkauftem Exemplar möchten wirden Kindern dort jetzt und auch weiterhin neue Hoffnung schenken undden Weg in eine bessere Zukunft ebnen."Das 84-seitige Buch "Handtuch-Origami" mitFoto-für-Foto-Basteltipps ist zum Preis von 12,95 Euro (UVP) im AIDAOnline Shop erhältlich. Für besonders lebensecht wirkendeKuscheltiere befinden sich darin auch Augen zum Aufkleben. FlauschigeAIDA Floringo Frottiertücher gibt es unter anderem als sechsteiligesSet zum Preis von 65,00 Euro (UVP) zu kaufen. Die hochwertigenFitness-, Sauna- und Handtücher in Gelb oder Orange zeichnen sichdurch eine besonders lange Lebensdauer, koch- und waschbeständigeFarben und eine stabile Verarbeitung aus.Über SOS Kinderdorf1949 gründete Hermann Gmeiner das erste SOS-Kinderdorf der Welt inImst in Tirol. Seine Idee: Jedes verlassene, Not leidende Kind solltewieder eine Mutter, Geschwister, ein Haus und ein Dorf haben, in demes wie andere Kinder in Geborgenheit heranwachsen kann. Aus diesenvier Prinzipien ist eine weltweite Organisation entstanden, die sichhauptsächlich über private Spenden finanziert. In derzeit 567SOS-Kinderdörfern in mehr als 130 Ländern finden die Kinder einneues, sicheres Zuhause. Neben den SOS-Kinderdörfern gibt es zudemrund 2.300 SOS-Projekte, wie Kindergärten, Schulen,Jugendeinrichtungen, Ausbildungs- und Sozialzentren,Krankenstationen, Nothilfeprojekte und SOS-Familienhilfe, die auchder Nachbarschaft der SOS-Kinderdörfer offen stehen.