"AIDA oder TUI Cruises?": "ZDFzeit" mit Kreuzfahrt-Check (FOTO)

Mainz (ots) -Laut einer ZDF-Umfrage haben rund drei Millionen Deutsche indiesem Jahr eine Kreuzfahrt geplant. Das wäre ein neuer Rekord nach2,2 Millionen Urlaubern im vergangenen Jahr. Die Branche boomt -immer mehr der schwimmenden Hotels schippern über die Weltmeere. Aberhalten die Angebote, was die Werbung verspricht? In vielfältigenTests nimmt "ZDFzeit" die Schiffe der beiden schärfsten Konkurrentenunter die Lupe. "AIDA oder TUI Cruises? - Der Kreuzfahrt-Check" istam Dienstag, 14. August 2018, 20.15 Uhr, im ZDF zu sehen.Die AIDA-Flotte zählt derzeit zwölf Schiffe und TUI Cruises sechs"Mein Schiff"-Kreuzer. Beide Reedereien gehören zu den bedeutendstenauf dem deutschen Markt. Wer schlägt sich am besten in den KategorienPreis, Ausstattung und Erholung - die "AIDAprima" oder die "MeinSchiff 5"?Für die Sendung wurden außerdem 130 ehemalige Urlauber nach ihrenErfahrungen gefragt. Wo drohen die größten Ärgernisse? Sind estatsächlich Wartezeiten am Büfett oder zu kleine Kabinen? Und sinddie an Bord gebuchten Landausflüge ihr Geld wert?Außerdem im Check: Die Schattenseiten des Traumschiff-Urlaubs. Wasfrüher ein exklusives und teures Vergnügen war, ist heuteMassentourismus auf dem Meer. Wer aber zahlt den Preis? Wie fairbehandeln die Reeder ihre Mitarbeiter? Kreuzfahrtschiffe stehen zudemseit Längerem in der Kritik von Umweltverbänden. Denn sie belastenmit ihren Abgasen aus Ruß und Ultrafeinstaub die Luft. Nehmen dieReedereien die Kritik ernst?"ZDFzeit" liefert kritische Orientierung im Preis- undAngebotsdschungel der Kreuzfahrt-Veranstalter, damit die Traumreiseim schwimmenden Hotel gelingen kann.https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzeit-aida-tui-co/http://zeit.zdf.dehttp://twitter.com/zdfpresseAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell