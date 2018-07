AIDA cares 2018: Wachstum mit Verantwortung / Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises veröffentlicht seinen aktuellen Nachhaltigkeitsbericht und gibt einen Ausblick auf weitere Vorhaben (FOTO)

Rostock (ots) - Bereits seit 2007 dokumentiert AIDA Cruises sein Engagement fürUmwelt und Gesellschaft transparent in seinem jährlichen NachhaltigkeitsberichtAIDA cares und weist darin auch alle relevanten Umweltkennzahlen aus. Heuteveröffentlichte das Kreuzfahrtunternehmen in seinem aktuellen Bericht AIDA cares2018 aktuellen Zahlen und Fakten zum Stand seines Umwelt- undNachhaltigkeitsengagements und gibt einen Ausblick auf weitere Vorhaben.(www.aida.de/aidacares)"Es ist das erklärte Ziel von AIDA Cruises, die Emissionen der gesamten Flotteso weit wie möglich zu senken. Wir unterstützen die Klimaziele von Paris und dieder International Maritime Organisation und investieren Jahr für Jahr Millionenvon Euro in die Entwicklung und praktische Umsetzung neuer, effizienterUmwelttechnologien an Bord unserer Schiffe", sagte Felix Eichhorn, PresidentAIDA Cruises, anlässlich der Vorstellung des aktuellen NachhaltigkeitsberichtesAIDA cares 2018.AIDA Cruises ist sich seiner Verantwortung bewusst und leistet seit JahrenPionierarbeit im Bereich der Entwicklung alternativer Antriebsformen. DasUnternehmen hat bereits in Flüssigerdgas (LNG) als Antriebstechnologieinvestiert, als dies in der Branche noch kein großes Thema war. Diese Strategiezahlt sich aus: 2023 wird bereits mehr als die Hälfte aller Gäste von AIDACruises auf Kreuzfahrtschiffen reisen, die ganz oder teilweise mitemissionsarmem LNG betrieben werden.Neue Methoden der Energiegewinnung wie "Power to Gas" haben das Potenzial, LNGzukünftig vollständig CO2-frei zu gewinnen, um damit der klimaneutralenSchifffahrt weiter näher zu kommen. AIDA Cruises unterstützt diese Forschungenin verschiedenen Projekten. 2022 plant AIDA Cruises erstmals auf einem Schiffseiner Flotte die Nutzung von Batterien als Energiequelle im Schiffsbetrieb inder Praxis zu testen.Bereits heute LNG-Nutzung im Hafenbetrieb mit Dual-Fuel-Motoren2011 hat AIDA Cruises sich mit dem Auftrag zum Bau von AIDAprima und AIDAperlaals erstes Kreuzfahrtunternehmen für den Einsatz von emissionsarmemFlüssigerdgas entschieden. Dank eines Dual-Fuel-Motors an Bord können beideSchiffe während der Hafenliegezeit - durchschnittlich 40 Prozent derBetriebszeit - ihre Energie emissionsarm aus LNG produzieren. Voraussetzunghierfür ist die landseitige Bereitstellung von LNG im jeweiligen Hafen. DieEmissionen von Feinstaub und Schwefeloxiden werden nahezu vollständig vermieden.Der Ausstoß von Stickoxiden und die CO2-Emissionen verringern sich nachhaltig.Die Praxistauglichkeit dieser innovativen Technologie hat AIDA Cruises erstmalsmit AIDAprima im Frühjahr 2016 unter Beweis gestellt. Am 7. Mai 2016 erfolgteanlässlich der Taufe in Hamburg der weltweit erste LNG-Betrieb einesKreuzfahrtschiffes. Aktuell kann Flüssigerdgas in den Häfen Hamburg(Deutschland), Rotterdam (Niederlande), Le Havre (Frankreich), Southampton(Großbritannien), Zeebrügge (Belgien), Funchal (Madeira/Portugal) und Barcelona(Spanien) zur Verfügung gestellt werden. In weiteren Häfen des Mittelmeeres wieMarseille (Frankreich) oder Civitavecchia (Italien) ist die Aufnahme des LNGBetriebes noch in 2018 geplant. Mit Palma de Mallorca (Spanien) und Kiel(Deutschland) werden ebenfalls Gespräche geführt.2018 erstmals vollständiger LNG-Betrieb eines KreuzfahrtschiffesMit AIDAnova wird AIDA Cruises im November 2018 das weltweit ersteKreuzfahrtschiff in Dienst stellen, das zu 100 Prozent mit emissionsarmenFlüssiggas (LNG) betrieben werden kann, im Hafen und auf See. Bis 2023 folgenzwei weitere AIDA Schiffe dieser neuen Generation, die in der Meyer Werft inPapenburg gefertigt werden. Von allen fossilen Brennstoffen ist LNG die derzeitumweltfreundlichste Option zur Verringerung von Emissionen, die in der Praxiseinsetzbar ist. Gemeinsam mit Partnern aus Forschung, Wissenschaft undWirtschaft leistet AIDA Cruises seit vielen Jahren Pionierarbeit auf dem Gebietder Erforschung und des Einsatzes alternativer Antriebstechnologien sowiemoderner Umwelttechnik und geht diesen Weg konsequent weiter. Neben derErforschung von Möglichkeiten der CO2-freien Gewinnung von Flüssigerdgas ausregenerativen Quellen, befassen wir uns aktuell zum Beispiel auch mit dermöglichen Nutzung von Brennstoffzellen oder Batterien.2020 kann jedes AIDA Schiff Landstrom beziehen / 9 von 12 Schiffen der AIDAFlotte verfügen bereits heute über einen LandstromanschlussNeun von zwölf Schiffen der AIDA Flotte verfügen bereits heute über einenLandstromanschluss bzw. sind technisch dafür vorbereitet. Derzeit ist Hamburgder einzige Hafen in Deutschland, der einen Landstromanschluss bereitstellt.Nach dem erfolgreichen Abschluss der Testphase in 2016 wird AIDAsol seit April2017 in Hamburg Altona über eine Landstromanlage mit Ökostrom versorgt. Durchdas Abschalten der Hauptmaschinen während der Hafenliegezeiten (rund 40 Prozentder Betriebszeit eines Kreuzfahrtschiffes) reduzieren sich die Emissionen aufnahezu Null. 2018 sind insgesamt 22 Anläufe von AIDAsol in Hamburg Altonageplant.Neben AIDAsol verfügen auch AIDAprima und AIDAperla über Landstromanschlüsse.Zwei weitere Schiffe (AIDAbella und AIDAluna) werden bis Ende 2018vollausgerüstet und vier Schiffe der AIDA Flotte sind bereits heute technischfür Landstrom vorbereitet (AIDAdiva, AIDAblu, AIDAmar, AIDAstella).Mit dem Seehafen Kiel, der Stadt Kiel und der Landesregierung Schleswig-Holsteinhat AIDA Cruises im April 2018 eine Modernisierungspartnerschaft zum Aufbaueiner Landstrominfrastruktur im Kieler Hafen ab 2019 unterzeichnet.Entsprechende Gespräche werden auch für den Hafen Rostock geführt, um Landstromund die LNG-Versorgung verfügbar zu machen.Es ist das erklärte Ziel von AIDA Cruises bis 2020 alle Schiffe vollständig miteinem Landstromanschluss auszurüsten. Entscheidend bei der Nutzung von Landstromist, dass dieser an Land umweltfreundlicher erzeugt wird. Landstrom ist dann einBeitrag zum Umweltschutz, wenn es sich um Ökostrom aus erneuerbaren Energienhandelt.8 von 12 Schiffe der AIDA Flotte sind heute mit einem Abgasreinigungssystemausgerüstet - Bis 2020 Abschluss des Nachrüstungsprogramms geplantFür alle AIDA Schiffe, die nicht vollständig mit LNG betrieben werden können,sind Abgasreinigungssysteme die derzeit umweltfreundlichste Alternative, die imSeebetrieb genutzt werden kann. 2013 hat das Unternehmen im Rahmen einesumfassenden Investitionsprogrammes damit begonnen, auf den Schiffen seinerbestehenden Flotte Abgasreinigungssysteme nachzurüsten.Aktuell sind 8 von 12 AIDA Schiffen mit einen Abgasreinigungssystemausgestattet: AIDAprima, AIDAperla, AIDAdiva, AIDAluna, AIDAmar und AIDAvita,sowie AIDAblu und AIDAbella (Inbetriebnahme 2018). Neben einerAbgasentschwefelungsanlage verfügen die Abgasreinigungssysteme an Bord derjüngsten Neubauten AIDAprima und AIDAperla, zusätzlich über einenSCR-Katalysator sowie einen Rußpartikelfilter. Hierbei handelt es sich umVersuchsanlagen im Testbetrieb.AIDA Cruises setzt alle seine Abgasreinigungssysteme in den weltweitenFahrgebieten erfolgreich ein, mit Ausnahme einiger weniger Häfen, wo dieGenehmigung zur Nutzung noch aussteht. Als nächstes Schiff der AIDA Flotteerhält Ende 2018 AIDAsol ein Abgasreinigungssystem. AIDA Cruises hat sich dasZiel gesetzt, bis 2020 alle Schiffe der bestehenden Flotte ab Baujahr 2000, dienicht vollständig mit LNG betrieben werden können, mit entsprechenden Anlagenauszustatten.Weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz (Beispiele)Für AIDA Cruises gilt: Die beste Tonne Treibstoff ist die, die gar nicht erstverbraucht wird. Bereits heute liegt der Flottenverbrauch deutlich unter demDurchschnitt der Industrie. Dank zahlreicher Maßnahmen zur Erhöhung derEnergieeffizienz hat AIDA Cruises in den vergangenen Jahren denTreibstoffverbrauch an Bord seiner Flotte pro Person und Tag bereits um mehr alsein Drittel gesenkt. Dadurch verbraucht ein Kreuzfahrtschiff von AIDA heutedurchschnittlich nur noch drei Liter Treibstoff pro Person auf 100 KilometernFahrt. Dies wurde u.a. durch folgende Maßnahmen erreicht:- Optimiertes Routenmanagement: Wegoptimierung durch die Anpassungvon Fahrplänen, Liegezeiten und Geschwindigkeitsprofilen unsererSchiffe.- Verbesserte Hydrodynamik: Neues Schiffsdesign zur Verringerung desReibungswiederstandes.- Moderne Umluftsysteme und Abwärmenutzung, senken denEnergieverbrauch in den Kabinen um 20 Prozent.- Durch ein optimiertes Lichtmanagement wird ca. 30 Prozent wenigerEnergie für die Beleuchtung benötigt (u.a. durch den Einsatz vonLED-Leuchtmittel).- Klimaanlagen sind, neben den Antriebsmaschinen, an Bord die größtenEnergieverbraucher. Durch die Nutzung von Absorptionskältemaschinen,wird überschüssige Abwärme in Kälte für die Klimaanlagen umgewandelt.- An Bord aller Schiffe der AIDA Flotte nutzen wir das innovativeEnergiemonitoring- und Managementsystem EMMA von ABB zurUnterstützung eines effizienten Schiffsbetriebs.Bereits seit 2007 dokumentiert AIDA Cruises sein Engagement für Umwelt undGesellschaft transparent in seinem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht AIDA caresund weist darin auch alle relevanten Umweltkennzahlen aus.Weitere Informationen zum Umwelt- und Nachhaltigkeitsengagement hat AIDA Cruisesim aktuellen Nachhaltigkeitsbericht AIDA cares 2018 unter www.aida.de/aidacaresveröffentlicht.Pressekontakt:Hansjörg Kunze, Vice President Communication & Sustainability AIDACruisesTel. : +49 (0) 381 / 444-8020Email: presse@aida.dewww.aida.deOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell