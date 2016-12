AIDA auf Rekordkurs: Erster 24-Stunden Live Jahresrückblick auf See (FOTO)

Rostock (ots) -Kein Jahresende ohne Jahresrückblick - im 20. Unternehmensjahrder AIDA Erfolgsgeschichte startet das Kreuzfahrtunternehmen ausRostock einen Jahresrückblick der besonderen Art: Am 28. Dezember2016 um 9:00 Uhr setzt AIDA mit dem Rekordinstitut für DeutschlandKurs auf "die längste gesendete Live-Show von Bord einesHochseeschiffes". AIDA Prime Time TV 24h live wird aus dem gläsernenFernsehstudio auf AIDAprima ins Internet auf www.aida.de/primetimetvübertragen.Moderator Entertainment Manager Stephan Hartmann führt mit Witzund der Unterstützung seiner Kollegen auf See und an Land durch die24-stündige Show. Auf dem Programm stehen zahlreichen Live-Schaltenauf die Schiffe der AIDA Flotte rund um den Globus: So können dieZuschauer beispielsweise den Sonnenaufgang in Dubai und denSonnenuntergang in der Karibik sowie die Insel Koh Samui mitAIDAbella und das Abendprogramm auf AIDAcara hautnah miterleben.Außerdem tritt Gastkünstler und Comedian Thorsten Bär live imheimischen Wohnzimmer eines AIDA Fans auf.Die Zuschauer bekommen die einmalige Gelegenheit bei einer Fahrtim AIDA Bus dabei zu sein, der mit Entertainment Managerin AlexandraKaal um 3:00 Uhr von Düsseldorf nach Rotterdam startet. Dort besuchensie AIDAprima und erleben ein Frühstück an Bord inklusiveSchiffsrundgang, bevor es wieder zurück nach Hause geht.Viele weitere Gastkünstler und Prominente wie Peter Nottmeier undPatrick Bach werden ebenso Teil der Sendung sein - genau wie die AIDAStars an Bord von AIDAprima. Zu sehen ist AIDA Prime Time TV 24h livein voller Länge auf www.aida.de/primetimetv oder www.youtube.com.Einzelne Programmhighlights können auch auf www.facebook.de/aidamitverfolgt werden.AIDA Urlaubserinnerungen sowie Grüße an Freunde, Familie oder dasPrime Time Team können an primetimetv@aida.de geschickt werden umTeil der Sendung zu werden.Pressekontakt:Hansjörg Kunze, Vice President Communication & Sustainability AIDACruisesTel. : +49 (0) 381 / 444-8020Email: presse@aida.dehttp://www.aida.de/Original-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell