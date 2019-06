AIDA im Winter 2020 / 2021: Große Reiseerlebnisse zwischen Zuckerhut und Sydney

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Rostock (ots) - Das perfekte Mittel gegen Fernweh bietet dasKreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises mit neuen Reisestrecken auf derWeltreise von AIDAaura im Winter 2020 / 2021, die ab sofort buchbarsind. Gäste können sich auf faszinierende Momente im einzigartigenSüdamerika freuen, auf Sonne, Südsee und Silvester in Sydney oderatemberaubende Erlebnisse in Südafrika.Faszination SüdamerikaAm 26. Oktober 2020 legt AIDAaura in Hamburg ab und nimmt in 36Tagen Kurs auf San Antonio / Chile. Zwischen Start und Ziel liegen 12Destinationen und jede Menge Futter für Weltentdecker. Nach Stopps imÄrmelkanal und in Lissabon erwarten die Gäste Traumziele wie Rio deJaneiro (Brasilien), Buenos Aires (Argentinien), Ushuaia in Feuerlandund Kap Hoorn an der südlichsten Spitze Südamerikas. Diese Reiseendet am 1. Dezember 2020.Sonne, Südsee, SydneyVon Chile aus geht es auf dem zweiten Abschnitt weiter nach Westenbis nach Mauritius. Die 48-tägige Reise vom 1. Dezember 2020 bis 18.Januar 2021 führt unter anderem nach Tahiti, Bora Bora,Neukaledonien, Tonga und Fidschi. Dort können die Gäste zwischenbunten Schwarmfischen, Rochen und Meeresschildkröten schnorcheln. InAustralien stehen dann Metropolen wie Sydney, Melbourne und Perth aufdem Reiseprogramm. Ein absolutes Highlight der Reise ist dieSilvesternacht in Sydney. Hier haben die Gäste die Gelegenheit, dasweltbekannte Feuerwerk vor der legendären Kulisse der Oper und derHarbour Bridge zu bewundern und das neue Jahr am anderen Ende derWelt zu begrüßen. Nach zahlreichen Abenteuern in Down Under setztAIDAaura ihre Reise über den Indischen Ozean in Richtung Mauritiusfort.Südafrika entdeckenAm 18. Januar 2021 geht AIDAaura auf den dritten Abschnitt ihrerWeltreise. Vom Inselparadies Mauritius führt die 33-tägige Reisezunächst nach Madagaskar. In Nosy Be und Antsiranana haben die Gästevon AIDAaura genügend Zeit, auf ausgedehnten Ausflügen diebeeindruckende Fauna und Flora sowie die unterschiedlichen Kulturenkennen zu lernen.Der Tafelberg und der Blick vom Lion's Head auf Kapstadt sowie dieTierwelt der Savannen, die riesigen Sanddünen der Wüste Namib - diessind nur einige der vielen Highlights im Süden Afrikas, die die Gästeerleben werden. Auf dem Weg nach Europa besuchen Reisende daswestafrikanische Gambia. Weiter geht es nach Gran Canaria, Vigo /Spanien und Cherbourg in Frankreich, bevor die Reise am 20. Februar2021 in Hamburg endet.Die Weltreise 2020 / 2021 und ihre Teilstrecken mit AIDAaura sindab sofort buchbar. Bis zum 30.04.2020 gibt es ein limitiertesKontingent der Frühbucher-Plus-Ermäßigung von bis zu 1.000 Euro proPerson für die 1. und 2. Person in der Kabine.Alle AIDA Urlaubsangebote sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenterunter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell