Mit AIDA Selection unvergessliche Momente erleben / AIDAcara bescherte Gästen besondere Kreuzfahrterlebnisse auf den winterlichen Reisen in die norwegischen Fjorde (FOTO)

Rostock (ots) -Am 25. März 2017 nahm AIDAcara im Rahmen der Selection Reisen zumletzten Mal Kurs in Richtung norwegische Fjorde. Insgesamt vier Malging es im Februar und März auf die 14-tägigen Kreuzfahrten "Winterim Hohen Norden". Die Gäste wurden dabei wahrhaftig in einWintermärchen voll unvergesslicher Einblicke in die SchönheitenNorwegens entführt.AIDA Gäste berichten von einzigartigen Eindrücken, wie zumBeispiel vom Naturschauspiel der Polarlichter. Gegen Mitternachtverfolgten jeweils knapp 1.000 Gäste vom Pooldeck aus das Spektakelin Alta und Haugesund. In der Nähe von Alta konnten Gäste zumBeispiel das beeindruckende Sorrisniva Igloo Hotel bestaunen. DerHotelkomplex besteht vollkommen aus Eis und erstreckt sich überinsgesamt 2.500m². Im Frühjahr, wenn die Eismauern schmelzen, findetdieses beeindruckende Szenario ein natürliches Ende.In Tromsø erlebten Gäste Hundeschlittenfahrten durch die weißeSchneelandschaft und entdeckten dabei freilebende Rentiere. Für dieKulinariker ging es in Tromsø in Begleitung vom AIDAcara KüchenchefMichael Korb in das urige Fischrestaurant Emma's Drommekjokken, indem schon Tim Mälzer und Hilary Clinton zu Besuch waren. DerRestaurantkoch lud in seine Küche ein und tauschte mit demSchiffskoch Rezepte aus, so dass auch die Gäste an Bord in den Genussnorwegischer Spezialitäten kommen konnten.Crew und Passagiere konnten Orcas rund um Sortland sichten.Sortland gehört zum Archipel Vesteralen, eine atemberaubendeFjordlandschaft, die die Gäste während einer vierstündigen Bootsfahrtauf sich wirken lassen konnten. Mit dem Katamaran ging es bis zu derschmalsten Fjordmündung der Lofoten - dem Trollfjord. In denWintermonaten verirrt sich hier kein anderes Kreuzfahrt- oderPostschiff hin.Norwegen zeigt sich im Winter von einer erfassend schönen Seitemit vielen nachhaltigen Eindrücken. Für immer in Erinnerung bleibenwird wohl auch der von den Gästen selbst gebaute Schneemann auf demPooldeck von AIDAcara und die Entspannungsmomente im beheiztenAußenpool.Wer diese außergewöhnliche Winterkreuzfahrt selbst einmal erlebenmöchte, hat im Februar und März 2018 dazu Gelegenheit, wenn AIDAcaraerneut Kurs auf die Nordlichter nimmt."Das Feedback unserer Gäste ist einfach überwältigend. Sie habendie winterliche Natur Norwegens, das Land und die Leute aufeinzigartige Weise erlebt. Damit ist unser Selection-Auftaktgeglückt", kommentiert Steffi Heinicke, Vice President Guest Servicebei AIDA Cruises, erfreut. Und weiter: "Das neue Urlaubsangebot stehtgenau für diese außergewöhnlichen Reisen auf faszinierenden Routen zuneuen Regionen und exklusiven Häfen mit den Schiffen unserer erstenAIDA Generation."AIDAcara beendet die letzte dieser vier Selection-Reisen am 9.April 2017 in Kiel und läutet damit gleichzeitig die KielerKreuzfahrtsaison 2017 ein. Ab Kiel geht es zum Beispiel in RichtungSkandinavien und zu den Perlen der Ostsee.Im Juli 2017 kehrt AIDAcara nach Hamburg zurück und startet vonhier aus zu drei spektakulären 21-tägigen Selection-Kreuzfahrten nachIsland und Grönland.Am 17. Oktober 2017 heißt es im Rahmen des neuen AIDASelection-Programms in Hamburg "Leinen los!" zur ersten AIDAWeltreise. Diese führt mit AIDAcara bis zum 10. Februar 2018 in 116Tagen zu 41 Häfen in 23 Ländern auf fünf Kontinenten. Von Hamburg ausnimmt AIDAcara Kurs auf Südamerika. Traumziele wie Rio de Janeiro(Brasilien), Buenos Aires (Argentinien) und Ushuaia in Feuerland sindnur einige Stationen, bevor es von Valparaiso (Chile) aus zu denOsterinseln geht. Weiter führt die Reise nach Tahiti, Moorea und BoraBora im Südseeparadies Französisch-Polynesien. Auckland (Neuseeland),Sydney (Australien), das Great Barrier Reef, Bali, Singapur und dieMalediven lassen das Herz eines jeden Entdeckers höher schlagen.Auf www.aidaselection.de stellt das Kreuzfahrtunternehmen nichtnur alle Reisen und das neue Bordprogramm vor. In inspirierendenVideos und Interviews werden auch die einzelnen Destinationen undihre Bewohner näher gebracht.Weitere Informationen sowie Buchung im Reisebüro, im AIDAKundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de.Preisbeispiel:Winter im hohen Norden mit AIDAcaraFebruar bis März 201814 Tage ab/bis Hamburgab 1.390 EUR* p. P. in der Innenkabine (IB)ab 1.720 EUR* p. P. in der Meerblickkabine (MB)An- und Abreise mit der Bahn ab 88 EUR** p. P.* AIDA PREMIUM Preis pro Person bei 2er-Belegung, inkl. 225 EuroFrühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 31.05.2017, jeweilslimitiertes Kontingent** 2. Klasse ohne BahnCard im Streckennetz der Deutschen Bahn