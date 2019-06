AIDA Pfingst SALE: Die schönsten Sommerrouten buchen

Rostock (ots) - Es ist noch nicht zu spät für den perfektenSommerurlaub. Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises legt zumPfingst-SALE attraktive Angebote für die schönsten Reiseziele auf.Kreuzfahrer dürfen sich auf ausgewählte Routen freuen:Mit AIDAnova geht es ab 849 Euro* pro Person inklusive Flug vonJuli bis September zu den "Mediterranen Schätzen" Rom, Florenz,Marseille, Barcelona und Mallorca. Auf der Adria-Route mit AIDAbluerleben die Gäste das mediterrane Lebensgefühl ganz intensiv von Julibis August ab 599 Euro** pro Person.Wer den Spätsommer im hohen Norden genießen möchte, sollte dieRoute "Norwegens Fjorde" mit AIDAsol ab 999 Euro** pro Person buchen.Die 10-tägige Ostseereise mit AIDAmar gibt es von August bisSeptember bereits ab 949 Euro** pro Person. Nach Sightseeing inStockholm, St. Petersburg und Helsinki oder einer Shoppingtour durchKopenhagen bleibt auf dieser Reise ganz viel Zeit, all das kennen zulernen, was den Urlaub auf AIDA ausmacht: die kulinarischenKöstlichkeiten in den Restaurants, erstklassiges Entertainment undein exklusives Wellnessprogramm.Als Schnupperkreuzfahrt bietet sich die "Kurzreise ab Kiel 2" mitAIDAbella an. Für 399 Euro** pro Person geht es in vier Tagen nachKopenhagen und Oslo.Die Buchungen sind vom 6. Juni 2019, 10:00 Uhr bis zum 12. Juni2019 möglich. Die Kontingente sind streng limitiert.Alle AIDA Reisen können im Reisebüro, im Internet auf www.aida.deoder im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 gebuchtwerden.* AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine),inkl. An- und Abreisepaket, streng limitiertes Kontingent** AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine),streng limitiertes KontingentPressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell