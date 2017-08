AIDA zu Gast auf dem Jahresfest 2017 der Hamburger Landesvertretung in Berlin (FOTO)

Rostock (ots) -Am 29. August 2017 trafen sich mehr als 3.000 Gäste ausBundespolitik, Hamburger Politik und Wirtschaft zum traditionellenJahresfest der Hamburger Landesvertretung in Berlin. AIDA Cruises isterneut einer der wichtigsten Sponsoren.Felix Eichhorn, Präsident von AIDA Cruises, und Hansjörg Kunze,Vice President Communication & Sustainability, begrüßten am Abend,neben Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien und HansestadtHamburg, zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft in der AIDALounge.Auf der rund 100 qm großen Fläche, die erneut mit freundlicherUnterstützung der DAUERFLORA GmbH aus Hamburg gestaltet wurde, kamUrlaubsfeeling auf. Am digitalen Schiffsmodell konnten die Besucherauf einen virtuellen Rundgang über die zwölf Schiffe der AIDA Flottegehen und sich über die schönsten Urlaubsreisen zu 215 Destinationenweltweit informieren.Die Kreuzfahrtmetropole Hamburg und AIDA verbindet einelangjährige Partnerschaft. AIDA Cruises zeigt mit 82 Anläufen voninsgesamt sechs AIDA Schiffen in diesem Jahr die stärkste Präsenz imHamburger Hafen und ist erneut ein wichtiger Wirtschaftsfaktor fürdie Hansestadt und Magnet für viele Hamburger und Gäste.AIDA Cruises ist eines der wachstumsstärksten und wirtschaftlicherfolgreichsten touristischen Unternehmen in Deutschland. Rund 9.000Mitarbeiter aus 40 Nationen arbeiten an Land und an Bord der AIDASchiffe. AIDA betreibt mit derzeit zwölf Kreuzfahrtschiffen eine dermodernsten Flotten der Welt. Bis 2021 entstehen zwei weitereNeubauten auf der Meyer Werft in Papenburg (Deutschland). AIDACruises wird als weltweit erste Kreuzfahrtreederei ihre neueSchiffsgeneration ab 2018 zu 100 Prozent mit LNG (Flüssigerdgas)betreiben können.Mehr Informationen zum Angebot von AIDA gibt es im Reisebüro, aufwww.aida.de oder im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 0707.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell