AIDA Cruises unterstützt den SOS-Kinderdorf e.V. auf den Philippinen und in der Dominikanischen Republik

Rostock (ots) -Bereits seit mehr als 10 Jahren unterstützt AIDA Cruises dieArbeit von SOS-Kinderdorf in weltweiten Projekten für benachteiligteKinder. In diesem Jahr kommen die Erlöse der Tombola, dietraditionell am 31. Dezember an Bord der AIDA Flotte veranstaltetwird, erneut dem SOS-Hilfsprojekt in Iloilo auf den Philippinen sowieeinem SOS-Kinderdorf in Los Mina/Santo Domingo in der DominikanischenRepublik zugute. Seit 2005 unterstützte AIDA Cruises verschiedeneProjekte von SOS-Kinderdorf in Deutschland, Afrika sowie auf denPhilippinen."Viele Kinder haben ihre Familien und ihr zu Hause verloren. Mitunserer Hilfe wollen wir ihnen die Chance auf eine Zukunft geben. Wirfreuen uns auch in diesem Jahr über jeden Gast, der mit dem Erwerbeines Loses gemeinsam mit uns Verantwortung für Kinder übernimmt, dieunsere Unterstützung dringend benötigen", sagt Monika Griefahn,Direktorin für Umwelt und Gesellschaft bei AIDA Cruises. AlsTombola-Gewinne stiftet AIDA Cruises insgesamt 22 Kreuzfahrten undzahlreiche hochwertige Sachpreise."Wir sind dankbar, verlässliche Partner wie AIDA an unserer Seitezu haben. Mit der finanziellen Unterstützung des Unternehmens könnenwir viele Projekte auf der ganzen Welt realisieren und damit wirksamhelfen", sagt Elke Tesarczyk, Leiterin Marketing, SOS-Kinderdorf e.V.Das informierende SOS-Kinderdorfvideo(https://youtu.be/MbyIZ-NfG-k) veranschaulicht die von AIDA Cruisesunterstützten Projekte.Das kontinuierliche Engagement in gemeinnützigen Projekten ist einwichtiger Teil der AIDA Unternehmenskultur und eineHerzensangelegenheit. AIDA fördert als langjähriger Partnerzahlreicher sozialer und kultureller Projekte sowie maritimerOrganisationen.Mehr Informationen zum Engagement von AIDA Cruises für Umwelt undGesellschaft sind auf www.aida.de/aidacares zu finden.Über AIDA Cruises:AIDA Cruises ist eines der wachstumsstärksten und wirtschaftlicherfolgreichsten touristischen Unternehmen in Deutschland. Rund 8.000Mitarbeiter aus 40 Nationen arbeiten an Land und an Bord der AIDASchiffe. AIDA betreibt mit derzeit 11 Kreuzfahrtschiffen eine dermodernsten Flotten der Welt.2017, 2019 und 2021 wird das Unternehmen drei weitere Neubauten inDienst stellen.Mit dem Konzept "Green Cruising" wird AIDA als weltweit ersteKreuzfahrtreederei ihre neue Schiffsgeneration ab 2019 zu 100 Prozentmit LNG (Flüssigerdgas) betreiben. www.aida.de