Rostock (ots) -AIDA Cruises bringt zwei der zwölf Schiffe seiner Flotte in diesemJahr zur Hanse Sail. Am Samstag, den 12. August 2017 ist AIDAmar undam Sonntag, den 13. August 2017 AIDAdiva in Warnemünde zu Gast. BeideSchiffe werden zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr am Kreuzfahrtterminalfestmachen. Die Anläufe der AIDA Schiffe zur Hanse Sail sind immerwieder aufs Neue ein Höhepunkt für alle Schiffsliebhaber. Gäste vonAIDAmar und AIDAdiva genießen zum Start ihrer sieben- bzw.zehntägigen Kreuzfahrten zu den schönsten Metropolen im Ostseeraumdas maritime Flair des Volksfestes und haben während des Auslaufensvom Pooldeck einen spektakulären Ausblick auf die Kulisse vorWarnemünde.Am 1. September 2017 endet die Saison von AIDAdiva in Warnemündemit einem echten Highlight: der Transatlantiküberquerung viaNorwegen, Island, Grönland und Kanada nach New York. Die Saison vonAIDA Cruises in Rostock-Warnemünde endet am 7. Oktober 2017 mit einemAnlauf von AIDAmar, die nach einem Zwischenstopp in Hamburg ebenfallsKurs auf New York nehmen wird.Im kommenden Jahr eröffnet AIDAdiva, aus Gran Canaria kommend, am26. April 2018 in Rostock Warnemünde die neue Saison. Warnemünde istStart- und Zielhafen für vier- und zehntägige Rundreisen zu denPerlen der Ostsee wie Stockholm, Kopenhagen, Helsinki und St.Petersburg.Mit 40 Anläufen ist AIDA Cruises auch 2017 der stärksteKreuzfahrtpartner der Hansestadt Rostock und ein wichtigerWirtschaftsfaktor für die gesamte Region.Alle Angebote aus der AIDA Urlaubswelt sind auf www.aida.de, imReisebüro oder im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07buchbar.Preisbeispiel:Ostsee 1 mit AIDAmarMai bis Oktober 20187 Tage ab/bis Warnemündeab 995 EUR* p. P.An- und Abreise mit der Bahn ab 94 EUR** p. P.* AIDA PREMIUM Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine IB),inkl. 150 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 30.11.2017,jeweils limitiertes Kontingent** 2. Klasse ohne BahnCard im Streckennetz der Deutschen BahnPressekontakt:Hansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityAIDA CruisesAm Strande 3d18055 RostockTel. : +49 (0) 381 / 444-8020Fax: +49 (0) 381 / 444-8025http://www.aida.de/Original-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell