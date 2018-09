Rostock (ots) -Am 19. September 2018 wurde im Rahmen des zweitägigen 32.Stuttgarter Controlling und Management Forums derGreen-Controlling-Preis 2018 der Péter-Horváth-Stiftung verliehen.Preisträger in diesem Jahr ist AIDA Cruises mit dem Projekt "GreenCruising". Dr. Ali Arnaout, Senior Vice President & CFO AIDA Cruisesund CIO Costa Group, nahm den Preis entgegen. Er stellte in seinemVortrag überzeugend die innovativen Ansätze dar, die AIDA Cruisesverfolgt, um die "Green-Cruising"-Strategie als elementarenBestandteil der Unternehmensplanung und -steuerung abzubilden."Für AIDA Cruises stellen Ökologie und Ökonomie keinen Widerspruchdar", so Arnaout. "Aufgrund der langjährigen strategischen Bedeutungvon Nachhaltigkeit für AIDA Cruises ist 'Green Controlling' einintegrativer Bestandteil der Unternehmensplanung und -steuerung.Innovativ ist, dass wir die Ziele des Green-Cruising auf allenPlanungsstufen im Rahmen der strategischen und operativenUnternehmensplanung verankern sowie ökologische und ökonomischeZielzusammenhänge durchgängig in der betriebswirtschaftlichenSteuerung abbilden."Der Green Controlling Preis wird gestiftet von derPéter-Horváth-Stiftung. Zur Förderung der Auseinandersetzung desControllings mit der "grünen Herausforderung" wird jährlich inKooperation mit dem Internationalen Controller Verein (ICV) dieinnovativste und effektivste "grüne" Controllinglösung zur Gestaltungund Steuerung von ökologischen Strategien, Programmen, Projekten undMaßnahmen in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungenausgezeichnet.Bisherige Träger des Preises sind u.a. die Deutsche Post DHL,Deutsche Telekom AG, PORSCHE AG, Robert Bosch GmbH, Hansgrohe SE undSTABILO International GmbH.Pressekontakt:Hansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20presse@aida.deOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell