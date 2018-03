AIDA Cruises baut Schule auf den Philippinen mit der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP

Rostock (ots) - AIDA Cruises setzt 2018 sein kontinuierlichesEngagement für soziale, kulturelle und gemeinnützige Projekte fort.Am 09. März 2018 übergab Hansjörg Kunze, Vice President Communication& Sustainability, auf der ITB in Berlin eine Spende in Höhe von42.265 Euro für den Wiederaufbau einer Grundschule in Dinagat auf denPhillipinen an die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP. Die Spende istTeil der Erlöse einer karitativen Tombola, die AIDA traditionell zumJahreswechsel an Bord der AIDA Flotte veranstaltet hat. HeftigeÜberschwemmungen hatten im Dezember viele Schulen in der Regionzerstört."Viele unserer Mitarbeiter an Bord der AIDA Schiffe stammen vonden Philippinen. Daher ist es uns eine Herzensangelegenheit,gemeinsam mit der Reiner Meutsch Stiftung direkte Hilfe vor Ort zuleisten und den Kindern die Möglichkeit zu geben, eine Schule zubesuchen", sagte Hansjörg Kunze, Vice President Communication &Sustainability, anlässlich der Scheckübergabe auf der ITB in Berlin.Das kontinuierliche Engagement in gemeinnützigen Projekten ist einwichtiger Teil der AIDA Unternehmenskultur. So wurden seit 2005verschiedene weltweite Projekte von SOS-Kinderdorf e.V. mit mehr alseiner Million Euro unterstützt. Mercy Ships, die u.a. auf demHospitalschiff "Africa Mercy" in Krisenregionen dringend medizinischeBehandlungen anbietet, erhält nicht nur finanzielle Hilfe, auch AIDAKollegen arbeiten als Freiwillige an Bord. Die sechs Preisträgerinnender Goldenen Bild der Frau 2017 konnten sich über eine Unterstützungihres ehrenamtlichen Engagements durch AIDA Cruises in Höhe vonjeweils 10.000 Euro freuen. Mehr Informationen zum Engagement vonAIDA für die Umwelt und Gesellschaft sind auf www.aida.de/aidacareszu finden.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell