AIDA Cruises: Millionenauftrag für die Lloyd Werft in Bremerhaven / Vor dem Start der Selection Saison in Europa werden viele Bereiche von AIDAvita neu gestaltet (FOTO)

Rostock (ots) -"Unikt" bedeutet "einzigartig" auf Norwegisch und einzigartig sindauch die Nordeuropareisen, zu denen AIDAvita ab dem 5. April 2017 abHamburg und Kiel im Rahmen des neuen AIDA Selection Programmsaufbricht.Vorher steht für das Kreuzfahrtschiff, das am 30. April 2002 vonDoris Schröder-Köpf getauft wurde, eine umfanggreiche Beauty-Kur aufdem Programm. Vom 25. März bis zum 4. April 2017 werden in der LloydWerft Bremerhaven GmbH - neben turnusmäßigen Klasse- undWartungsarbeiten - zahlreiche Bereiche des Schiffes neu- bzw.umgestaltet.Auf Deck 10 wird beispielsweise die Teens Lounge Waikiki zurchilligen Beach Lounge umgestaltet. Hier können die Gäste vonAIDAvita zukünftig die Seele baumeln lassen. Damit man auch beinordisch kühlen Temperaturen einen sensationellen Seeblick und seinenSundowner genießen kann, erhalten die Seaside Lounges am Heck desSchiffes Windbreaker und Heizstrahler. Die benachbarten Außenbereicheder Anytime Bar sowie die Ocean Bar auf Deck 7 werden ebenfalls mitneuem Mobiliar ausgestattet.Komplett modernisiert und mit neuem Look bietet der Poolbereichzukünftig noch mehr Platz zur Entspannung und lädt dazu ein, auch innördlichen Breiten sonnige Tage am Pool zu verbringen. DieSitzplatzanordnung im Poolgrill wird ebenfalls neu gestaltet. Hierkönnen in Kürze Fans der typisch amerikanischen Küche unter anderemBurger mit Wedges, Bagles und Wraps genießen.Damit die Gäste von AIDAvita ihre schönsten Urlaubserlebnissegleich mit nach Hause nehmen können, wird der Fotoshop vergrößert unddas Angebot erweitert.Das ehemalige Gourmet Restaurant Rossini wird zum neuen SelectionRestaurant umgestaltet. Hier erwarten die Gäste regionaleSpezialitäten und Köstlichkeiten aus der ganzen Welt.Dies sind nur einige der wichtigsten Neuerungen, auf die sich dieGäste von AIDAvita freuen können. Darüber hinaus werden in denöffentlichen Bereichen auf 2.500 m² neue Teppichböden verlegt.Außerdem kommen allein 9.000 Liter Farbe zum Einsatz, um dieAußenhaut von AIDAvita in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.Nach dem Werftaufenhalt in Bremerhaven stehen für AIDAvita in derSommersaison 2017 insgesamt 26 Reisen auf dem Programm. Ab dem 5.April 2017 geht es ab Hamburg auf eine 4-tägige Kurzreise nachGroßbritannien und Holland. Am 9. April startet die erste 13-tägigenReise "Nordische Inseln & Norwegen". Ab Mai kann man auf 14-tägigenReisen "Großbritannien & Irland" entdecken.Unvergleichlich sind auch die 14-tägigen Reisen von AIDAvita abKiel ins Land der Polarlichter bis hoch zum Nordkap und zu denLofoten oder die Reisen zu den nordischen Inseln und Island im Juniund im Juli 2017. Verschiedene Kurzreisen nach Norwegen oder Schwedenrunden das vielseitige Programm in Nordeuropa ab.Ab Ende Oktober 2017 nimmt AIDAvita ab Hamburg Kurs auf die Inselndes ewigen Frühlings, die Azoren und Kanaren.AIDA Selection steht für außergewöhnliche Reisen auffaszinierenden Routen zu neuen Regionen oder exklusiven Häfen mit denSchiffen der ersten AIDA Generation: AIDAaura, AIDAcara und AIDAvita.Auf ausgedehnten Landausflügen haben die Gäste die Möglichkeit,beeindruckende Landschaften und Kulturen von einer ganz anderen Seitekennenzulernen. An Bord genießt der Gast die persönliche undentspannte Atmosphäre dieser AIDA Schiffsklasse. Das individuellgestaltete Entertainmentprogramm nimmt Bezug auf die landestypischeKultur der angesteuerten Destinationen. In den Restaurants erwartetdie Gäste ein exquisites kulinarisches Angebot an regionalenSpezialitäten, die auf die Destinationen abgestimmt sind.Auf www.aidaselection.de stellt das Kreuzfahrtunternehmen nichtnur alle Reisen und das aktuelle Bordprogramm vor. In inspirierendenVideos und Interviews werden auch die einzelnen Destinationen undihre Bewohner nähergebracht.