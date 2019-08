AIDA Cruises: Baustart für das zweite LNG-Kreuzfahrtschiff auf der Meyer Werft in Papenburg (FOTO)

Rostock (ots) -2023 reisen bereits die Hälfte aller AIDA Gäste auf Schiffen, diemit emissionsarmem Flüssiggas betreiben werden.Am 15. August 2019 erfolgte auf der Meyer Werft in Papenburg dererste Stahlschnitt für das Schwesterschiff von AIDAnova, dem weltweitersten Kreuzfahrtschiff, das mit emissionsarmem Flüssiggas (LNG)betrieben wird. Erst vor wenigen Tagen wurde AIDA Cruises mit demBlauen Engel, dem Umweltzeichen der Bundesregierung, für dasumweltfreundliche Schiffsdesign von AIDAnova ausgezeichnet.Mit dem offiziellen Baustart für das zweite Schiff dieserinnovativen AIDA Schiffsgeneration, das im Frühjahr 2021 in Dienstgestellt wird, setzt das Unternehmen seinen Kurs fort und leisteteinen weiteren Beitrag zur Senkung von Emissionen in derKreuzschifffahrt. 2023 geht dann bereits das dritteLNG-Kreuzfahrtschiff von AIDA Cruises "Made in Germany" auf Reisen.Dank der Nutzung von LNG werden die Emissionen von Feinstaub undSchwefeloxiden nahezu vollständig vermieden, der Ausstoß vonStickoxiden und die CO2-Emissionen verringern sich nachhaltig."2023 werden bereits rund die Hälfte aller AIDA Gäste auf unserenmodernen LNG-Schiffen reisen, die mit vielen weiteren technischenInnovationen für mehr Effizienz, weniger Treibstoffverbrauch und dieEinsparung von Ressourcen punkten. Gleichzeitig eröffnen wir unserenGästen an Bord unserer Schiffe eine außergewöhnliche Vielfalt anindividuellen Urlaubsmöglichkeiten sowie innovativen Entertainment-und Kulinarikkonzepten, mit denen wir dem Urlaubsmarkt in Deutschlandnachhaltige Impulse geben", sagte AIDA Präsident Felix Eichhornanlässlich des ersten Stahlschnitts.In den kommenden Jahren trägt das Unternehmen mit einemInvestitionsvolumen von rund zwei Milliarden Euro allein für den Baudieser beiden Schiffe in Deutschland zur Wertschöpfung und derSchaffung von sicheren Arbeitsplätzen im Schiffbau und der maritimenZulieferindustrie bei.Auch in vielen anderen Bereichen geht AIDA Cruises voran, um einenBeitrag zur Energiewende zu leisten. Bereits Ende 2020 werden zwölfvon vierzehn AIDA Schiffen Landstrom nutzen können. Außerdembeschäftigt sich AIDA Cruises schon heute mit der Nutzung vonBrennstoffzellen, Batterien oder Flüssiggas aus regenerativen Quellenin der Kreuzschifffahrt. Es ist geplant, 2021 die ersteBrennstoffzelle an Bord eines AIDA Schiffes in der Praxis zu testen.Technische Daten:Werft: Meyer Werft, Papenburg (Deutschland)Erster Stahlschnitt: 15. August 2019Indienststellung: Frühjahr 2021Länge: 337 MeterBreite: 42 MeterTiefgang max: 8,80 mBruttoraumzahl: 183.900 GTDecks: 20Kabinenzahl: 2.600Crew: ca. 1.500Über AIDA Cruises:AIDA Cruises ist Marktführer für Kreuzfahrten in Deutschland undbeschäftigt derzeit rund 15.000 Mitarbeiter aus mehr als 50 Nationen,13.500 an Bord seiner 13 Schiffe, 1.500 an den Unternehmenssitzen inRostock und Hamburg. Nach der Indienststellung von AIDAnova imDezember 2018, dem weltweit ersten Kreuzfahrtschiff, das vollständigmit emissionsarmem LNG betrieben wird, baut das Unternehmen bis 2023zwei weitere dieser innovativen Schiffe. Ende 2023 werden bereits 94Prozent aller AIDA Gäste auf Schiffen reisen, die vollständig mitemissionsarmem Flüssigerdgas oder, wo möglich, im Hafen mit grünemLandstrom betrieben werden können.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell