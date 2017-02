AIA Worldwide gewinnt drei Auszeichnungen bei den 2017 RAD Awards

Unternehmen erhält die meisten Siege in drei Kategorien der AwardsLondon (ots/PRNewswire) - AIA Worldwide, ein weltweit führenderAnbieter von Technologien zur Talentakquise, gab heute bekannt, dassdas Unternehmen drei wichtige Preise bei den am 26. Januarveranstalteten 2017 RAD Awards(http://www.radawards.com/2017/en/page/home) gewonnen hat.Seit nunmehr 27 Jahren engagieren sich die RADs für das besteRekrutierungsmarketing, indem alle Kommunikationsbereiche in derPersonalgewinnung gewürdigt werden - von der Bewerbererfahrung überdie sozialen Medien bis hin zur besten Gesamtkampagne. DieAuszeichnungen präsentieren die Arbeit von Personal-Fachleuten und-Agenturen, die herausragende Inhalte zur Talentgewinnung aufinnovative, kompetente und effektive Weise produzieren, undgleichzeitig werden diejenigen geehrt, die in derRekrutierungskommunikation die Richtung vorweisen.AIA Worldwide gewann zwei Auszeichnungen für die Arbeit im Auftragseines Kunden Thales, einem weltweit führenden Technologieanbieter inden Märkten Luftfahrt, Transport sowie Verteidigung und Sicherheit.Die Kategorien umfassten Best Graduate Campaign und Best SchoolLeaver/Apprenticeship für die "Together We"-Kampagne von Thales.Außerdem wurde AIA in der Kategorie Best Employer Website für dieArbeit für Marks & Spencer ausgezeichnet, eine große multinationaleEinzelhandelskette mit Unternehmenssitz in Paddington, London."Wir sind sehr stolz, dass wir drei weitere RAD Awards in diesemJahr gewonnen haben. Selbst wenn man nur für eine dieserAuszeichnungen nominiert wird, ist dies schon ein Erfolg an sich,insofern ist der Gewinn ein großartiger Moment für uns und unsereKunden", sagte Ben Harlow, Kreativdirektor bei AIA Worldwide. "Es istwirklich eine wunderbare Bestätigung für die kontinuierlicheintensive Arbeit, die bahnbrechenden Ideen und das Engagement, diedas gesamte Team aus Kreativen, Entwicklern, Kundenservice undProjektmanagement Jahr um Jahr geleistet hat. Es spricht auch Bändeüber die exzellenten Partnerschaften, die wir mit unseren Kundenaufgebaut haben, die als zentraler Bestandteil diese Ideenvoranbringen. Ein wirklich gelungener Start in das neue Jahr!"Über AIA WorldwideAIA Worldwide ist ein weltweit führendes Unternehmen fürTalentakquise-Technologien und findet neue Wege zur Umsetzung vonSoftware, Strategie und Kreativität, um Talente aufzubauen und dieArbeitgeberattraktivität unserer Kunden über jeden Verbindungskanalzu verbessern. Im Laufe der letzten elf Jahre haben wir die Art undWeise revolutioniert, wie Unternehmen und Bewerber sich miteinanderverbinden - vom Gesundheitswesen über den Finanzmarkt bis hin zumTechnologiesektor und in vielen weiteren Branchen.Logo - http://mma.prnewswire.com/media/360582/aia_Logo.jpgPressekontakt:Neta Yoffe646-613-2244neta.yoffe@tmp.comOriginal-Content von: AIA Worldwide, übermittelt durch news aktuell