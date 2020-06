AH Belo: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Für die Aktie AH Belo aus dem Segment "Telekommunikationsdienste" wird an der heimatlichen Börse New York am 06.06.2020, 14:20 Uhr, ein Kurs von 1.88 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für AH Belo entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: AH Belo hat mit einer Dividendenrendite von 19,16 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.83%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt +16,33. Aufgrund dieser Konstellation erhält die AH Belo-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von AH Belo liegt bei einem Wert von 8,14. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "" (KGV von 355,2) unter dem Durschschnitt (ca. 98 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist AH Belo damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die AH Belo-Aktie ein Durchschnitt von 2,69 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,88 USD (-30,11 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 1,55 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+21,29 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für AH Belo ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. AH Belo erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.