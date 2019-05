AHGZ: Martin R. Smura soll neuer Kempinski-Chef werden

Stuttgart/Genf (ots) - Dorint-Aufsichtsratschef Martin R. Smurasoll nach Informationen der AHGZ - Allgemeine Hotel- undGastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) neuer CEO der LuxushotelketteKempinski werden. Das zeichnet sich nach wochenlangen Verhandlungenum den Chefposten ab. "Hochrangige Mitarbeiter von Kempinski sindbereits über die Personalie informiert", schreibt die AHGZ und beruftsich dabei auf Kreise, die mit dem Vorgang betraut sind. "Der Vertragist demnach von allen Seiten unterschrieben, an der offiziellenMitteilung werde aber noch gefeilt." Eine offizielle Bestätigung lagzunächst nicht vor. Bei der Pressestelle hieß es zunächst sogar, esgebe keine Neuigkeiten.Nach AHGZ-Informationen folgt Smura auf Markus Semer, der seit2016 im Amt war und im März seinen Abschied angekündigt hatte. Smurasoll sein Amt zum 1. Juli antreten.Kempinski, die älteste europäische Luxushotelgruppe, verfügt überein internationales Portfolio von 76 Luxushotels in mehr als 30Ländern. Das 1897 gegründete Unternehmen mit Headoffice in Genfgehört nach dem Wechsel vom thailändischen Königshaus inzwischenmehrheitlich den Scheichs von Bahrain. Bekannte Kempinski-Hotels sindzum Beispiel das Hotel Adlon in Berlin, das Emirates Palace in AbuDhabi oder das Taschenbergpalais in Dresden.Smura kann eine lange internationale Karriere vorweisen. Er war imoperativen Hotel Management und auf Corporate Ebene bereits auf fünfKontinenten in Führungspositionen tätig. 15 Jahre lang arbeitete erfür die Intercontinental Hotels Group, unter anderem als DirectorOperations in Mittel-, Ost- und Westeuropa. Mit 28 Jahren war er dorteinmal jüngster GM und bereits mit 30 Jahren ebenso jüngsterRegional-GM. Er hält zahlreiche Aufsichtsratsmandate, war Mitglieddes Aufsichtsrates der Azimut Hotels, der größten russischenHotelkette, sowie Vorsitzender des Verwaltungsrates der AdlonHolding.In seiner derzeitigen Position als Supervisory Board Chairman derKölner Dorint-Gruppe mit rund 50 Hotels in Deutschland und derSchweiz, einem erwarteten Umsatz von 290 Mio. Euro in diesem Jahrsowie 3300 Mitarbeitern hat Smura - an der Seite von Eigentümer DirkIserlohe und mit dem neuen Managementteam - einen nachhaltigenErfolgskurs eingeschlagen. Iserlohe hatte im Februar in einer vielbeachteten Keynote beim Deutschen Hotelkongress in Berlinbeschrieben, wie er jahrelang für die Sanierung des Unternehmensgekämpft und es schließlich vor dem Untergang bewahrt hat.Die ausführliche Berichterstattung zum Thema veröffentlicht dieAHGZ - Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung in der Ausgabe Nr.22/2019 am 1. Juni 2019.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: AHGZ, übermittelt durch news aktuell