Stuttgart/Hamburg (ots) - Zu Jahresbeginn musste Marcell Jansen,Präsident des Hamburger SV, das Aus seines Lokals Ben Green imFlughafen Köln-Bonn verkünden. Im Interview mit der AHGZ - AllgemeineHotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) nennt der33-Jährige die Gründe für das Scheitern. "Scheitern ist ein typischdeutsches Wort. Die Standortwahl war nicht optimal. Das Lokal befandsich direkt vor den Sicherheitskontrollen des Flughafens. Es gabletztlich zu wenig Publikumsverkehr", so Jansen.Nun wagt Jansen erneut den Schritt in die Gastronomie. Im Gesprächmit der AHGZ spricht der ehemalige Bundesligaspieler über sein neuesRestaurant Kinneloa in seiner Wahlheimat Hamburg. Zusammen mitTV-Koch Steffen Henssler setzt er auf Profisportler-Küche imCalifornia-Streetkitchen-Style. "Viele Speisen sind vegan undlaktosefrei, können aber für Fleisch- und Fischesser durch einUpgrade angepasst werden. Unsere Zielgruppe erstreckt sich vomHipster bis zum Anzugträger", sagt Jansen.Während seiner Zeit als Spieler für Borussia Mönchengladbach,Bayern München, den Hamburger SV und die deutsche Nationalmannschaftist Jansen von vielen Starköchen beköstigt worden. Alfons Schuhbeck,Tim Mälzer und Holger Stromberg zählten dazu. Doch im AHGZ-Interviewverrät Jansen, dass ihn die Kochkunst von Steffen Henssler am meistenbeeindruckt. "Steffen ist der lebende Beweis, dass leckeres Essenauch gesund sein kann."Ebenso redet der Unternehmer über die erfolgreichen Geschäfteseines Lifestyle-Sanitätshauses S'Tatics mit der HamburgerHotellerie, deren Mitarbeitern er eine Ganganalysen anbietet."Hotelmitarbeiter legen am Tag 10 bis 15 Kilometer zurück. Sie sinddie Leistungssportler des Alltags", sagt Jansen. Außerdem erklärt derHSV-Präsident der AHGZ, warum er privat noch nicht in der boomendenHotellerie investiert hat.Das Interview mit Marcell Jansen veröffentlicht die AHGZ -Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung in der Ausgabe Nr. 24/2019am 15. Juni 2019.