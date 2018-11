Berlin (ots) - Zum nun bekannt gemachten Gesetzentwurf desGesundheitsministeriums für ein Gesetz für mehr Sicherheit in derArzneimittelversorgung (GSAV), wonach künftig der GemeinsameBundesausschuss (G-BA) die Austauschbarkeit von Biosimilars in derApotheke regeln sollte, äußert sich Bork Bretthauer von derArbeitsgemeinschaft Pro Biosimilars wie folgt:"Die aktuellen Entwicklungen in der Versorgungslandschaft zeigen,dass die neueren Biosimilars immer schneller beim Patienten ankommen.Biosimilarunternehmen in Deutschland treten mit ganzer Kraft dafürein, den Einsatz von Biosimilars zu unterstützen. Auch das Engagementder Selbstverwaltungen über Zielvereinbarungen hat einen großenAnteil am Erfolg der Biosimilars. Ärzte fassen auch dadurch immermehr Vertrauen in die Verordnung von Biosimilars und wählen dann beider nächsten Verordnungsentscheidung immer häufiger ein Biosimilarstatt eines teureren Referenzpräparates aus.In diese durchweg positive Entwicklung greift nun dasBundesgesundheitsministerium ein. Es ist zwar gut, dass dasMinisterium die regionalen Organisationen von Ärzten undKrankenkassen dazu verpflichtet, sich noch stärker dafür zuengagieren, dass die Biosimilars rascher in die Versorgung gelangen.Es ist aber aus unserer Sicht der falsche Weg, den Ärztinnen undÄrzten die Entscheidung über die Verordnung hochkomplexerbiopharmazeutischer Arzneimittel jetzt aus der Hand zu nehmen, indemdas BMG vorschlägt, dass der G-BA künftig entscheiden soll, welcheBiosimilars in der Apotheke ausgetauscht werden.Besser wäre es, die aktuelle positive Entwicklung mit Besonnenheitzu fördern. Mit der Austauschbarkeit entsteht kein Vertrauen für dieneue Produktgruppe. Mehr noch: So kann das sensible Verhältniszwischen Arzt und häufig schwerkrankem Patienten gefährdet werden."Pressekontakt:Dr. Thorsten Pisch, Senior Manager BiosimilarsTel.: (030) 81 61 60 9-55,pisch@probiosimilars.de / www.probiosimilars.dehttp://twitter.com/probiosimilarsOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell