AG Pro Biosimilars zum AMSVG / Chance zur Entlastung des Gesundheitssystems verpasst

Berlin (ots) - Der Bundestag wird heute voraussichtlich dasArzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) verabschieden.Zielvereinbarungen für Biosimilars wurden nicht in den Gesetzentwurfaufgenommen, obwohl sie im Pharmadialog als sinnvolles Instrumentidentifiziert wurden, um Biosimilars stärker in die Versorgung zubringen und damit das Gesundheitssystem nachhaltig zu entlasten.Allein von 2016 bis 2018 laufen Biopharmazeutika mit einemUmsatzvolumen von 1,3 Milliarden Euro(1) auf dem deutschen Markt ausdem Patent. Und die Pipelines der Hersteller sind - insbesondere inder Onkologie und Immunologie - gut gefüllt. Doch die bisherigenVerordnungsanteile der verfügbaren Biosimilars zeigen deutlich: DasPotenzial wird bei weitem nicht ausgeschöpft. Der Verordnungsanteilfür biosimilares Infliximab, schwankt beispielsweise zwischen denKV-Regionen um rund 45 Prozentpunkte (62 Prozent in Westfalen-Lippe,17 Prozent in Sachsen)(2)."Diese enormen regionalen Unterschiede bei den Verordnungsanteilender Biosimilars lassen sich medizinisch nicht erklären. Hier werdenvielmehr im großen Stil Versichertenbeiträge "verschenkt". Insofernwären Zielvereinbarungen der richtige Weg gewesen, um auf regionalerEbene einen Dialog zwischen Krankenkassen und KVen anzustoßen und diemöglichen Einsparungen der Biosimilars für das Gesundheitssystem auchtatsächlich zu nutzen", so Dr. Andreas Eberhorn, Vorsitzender derArbeitsgemeinschaft Pro Biosimilars. "Wer eine solche Gelegenheitversäumt, bei gleicher Versorgungsqualität signifikante Einsparungenim Gesundheitssystem zu realisieren, kann sich nicht glaubwürdig ananderer Stelle über Ausgabensteigerungen bei Arzneimitteln beklagen."(1) INSIGHT Health, Der Berechnung wurden die Umsätze anhand derabgerechneten ambulanten GKV-Verordnungen von Fertigarzneimitteln zuden Abgabepreisen des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) zugrundegelegt.(2) http://ots.de/ybzmyDie AG Pro Biosimilars ist die Interessenvertretung derBiosimilarunternehmen in Deutschland. Sie steht allen Unternehmenoffen, die Biosimilars entwickeln, herstellen und für die Versorgungbereitstellen. Die Arbeitsgemeinschaft unter dem Dach des ProGenerika e.V. engagiert sich für einen bedarfsgerechten Zugang derPatientinnen und Patienten zu modernen biopharmazeutischenArzneimitteltherapien, für eine bezahlbare Versorgung und für faireund nachhaltige Wettbewerbsbedingungen.