AG Natursteinwerke - Showrooms in Deutschland: München/Starnberg & Düsseldorf (FOTO)

Zürich (ots) -Ultra Luxus Interior DesignIn den Showrooms der AG Natursteinwerke, können über 2000verschiedene Natursteinprodukte, High-Tech Feinsteinzeug, exklusiveEdelsteine und Parkettarten bewundert werden. Diese einzigartigeZusammenstellung von Materialien zieht Besucher aus der ganzen Weltan. Vor Ort stehen den Kunden speziell geschulte Innenarchitekten undDesigner zur Seite.Ganz gleich welche finanziellen Möglichkeiten gegeben sind, die AGNatursteinwerke steht Kunden mit Ihrem gesamten Know-How von derPlanung bis zur Verlegung zur Seite.Design, Luxus & High Tech Eigenschaften sind längst nicht mehr nureinem kleinen Kreis vorbehalten. Das breit gefächerte Sortimentbietet nicht nur ein Spektrum verschiedenster Designs, Farbnuancen &Materialien, sondern auch unterschiedlichster Preissektoren.Europas größte Auswahl in jeder FormIn den europaweit verteilten Showrooms der AG Natursteinwerke,kann man sich die verschiedensten und ausgewähltesten Materialienanschauen:- Edel Marmor- Exklusiv Granit- High-Tech Feinsteinzeug- exklusive Edelsteine- Travertin- Sandstein- Schiefer- Echtholz Parkett / Landhausdielen- Luxus MosaikeAngeboten werden diese Beispielsweise als:- Bodenbeläge- Wandbeläge- Treppenbeläge- Wunschanfertigungen- Waschtische- Bolzentreppen- SkyStairs- Wendeltreppen- BetonbelagtreppenVerlegungDer schönste Belag verliert an Wert, wenn er nicht richtigverarbeitet und verlegt wird. Bei der Verlegung gilt es verschiedeneAspekte zu beachten. Gerade bei großformatigen Natursteinen undHigh-Tech Feinsteinzeug kommt es auf die geeignete Verlegematerialienund Verlegemethoden an. Das über 45 Mann starke Design-Verleger Teamder AG Natursteinwerke bringt Jahrzehnte an Erfahrung mit und istspeziell im Hinblick auf die optisch fugenlose Verlegung geschult.3-Level Strain SystemDurch ihr patentiertes 3-Level Strain System, welches weltweiteinzigartig ist und exklusiv von der AG Natursteinwerke entwickeltwurde, egalisieren sich jegliche Dehnungs- und Bewegungsfugen. DiesesVerlegeverfahren ist speziell für großformatige Natursteine undHigh-Tech Feinsteinzeug unumgänglich für eine durchgehend fugenloseOptik. So sorgt das 3-Level Strain System für höchste Flexibilitätund eine zusätzliche Trittschalldämmung.Durch die innovativen Eigenschaften, ist es möglich, aufzusätzliche Fugen und Dehnungsfugen zu verzichten.High-Tech FugeDie AG Natursteinwerke hat eine weltweit einzigartige, patentierteHigh-Tech Fuge entwickelt, welche farblich individuell auf dasMaterial, für eine durchgehend fugenlose Optik, abgestimmt wird,dadurch wirken Räume größer, offener und es entsteht eine ruhigeWohlfühlatmosphäre mit zeitloser Eleganz.ReferenzenOb in Berlin oder Stockholm, Amsterdam, Schweiz oder an der Côted'Azur: Exklusive Feinsteinzeugfliesen, Marmorfliesen oderGranitfliesen der AG Natursteinwerke begeistern Kunden in ganzEuropa. Edle Fincas in Monaco oder luxuriöse Villen in der Schweiz:Fliesen aus Naturstein und High-Tech Feinsteinzeug eröffnen eineVielzahl edler Gestaltungsmöglichkeiten und lassen keine Wünscheoffen. Zahlreiche weltbekannte Unternehmen und prominente Kundensetzen auf die Produkte der AG Natursteinwerke. So das Hilton Hotelin München, das Hotel Maritim, sowie weitere namhafte Ketten. Ebensodie Autovermietung Regine Sixt, die Firma Dr. Oetker sowie McDonald'sDeutschland.Schnellstwachsende Unternehmen der WeltDie AG Natursteinwerke zählen zu den am schnellsten wachsendenUnternehmen mit einem hohen Eigenkapitalanteil, zu deren Wachstumstetige Expansionen in ganz Europa zählen, ein weiterer Showroom desUnternehmens in London ist bereits in Planung. Durch die starkeStellung und Positionierung des Unternehmens, können die Kunden vonattraktiven Konditionen und einem ausgezeichneten Service von derBeratung bis hin zur Verlegung, profitieren.Soziales EngagementMit der AG Natursteinwerke Stiftung engagiert sich dasUnternehmen, weltweit in sozialen Bereichen, unter anderemunterstützen Sie die SOS Kinderdörfer, Unicef, PrivateHilfsorganisationen und haben eigene Patenschaften inEntwicklungsländern.Showroom Düsseldorf / NeussOsterather Straße 6 i41460 Neusshttp://www.ag-natursteinwerke.de/ausstellung/showroom-duesseldorfShowroom München / StarnbergAm Hohenrand 982335 Berg / Höhenrainhttp://www.ag-natursteinwerke.de/kontakt-muenchen