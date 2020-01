AG Natursteinwerke GmbH - spezialisiert auf luxuriöse Innendesign Beläge / Über 2.000 Sorten in jeder Form lieferbar z.B. Treppenstufen etc. mit großem Verbund an Verlegern und Verlegerbetrieben (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund":

Düsseldorf (ots) - Die AG Natursteinwerke sind als Designer/Innenarchitekten,Fachhändler und Verleger in einem - spezialisiert auf Endkunden - für die größteAuswahl an Natursteinen und High-Tech Feinsteinzeugfliesen in Europa bekannt.Spezialisiert auf luxuriöse Innendesign Beläge über 2.000 Sorten in jeder Formlieferbar z.B. Waschtische, Treppenstufen, Säulen, Bäder, usw. mit großemVerbund an Verlegern und Verlegerbetrieben deutschlandweit.Ganz gleich welche finanziellen Möglichkeiten gegeben sind, wir möchten Ihnenmit unserem allumfassenden Know-How im Bereich Innendesign zur Seite stehen umIhre individuellen Wünsche zu erfüllen. Besuchen Sie unsere beiden Showrooms inDüsseldorf und in München (jeweils über 2000 qm Ausstellungsfläche) um sich fürihre gewünschten luxuriösen Böden, Wände, Treppen und Badezimmer allumfassend,für Ihre Wohnflächen vor Ort beraten zu lassen.Von der Beratung im Showroom bis zur Verlegung, übernimmt die AG Natursteinwerkeden gesamten Prozess. Unsere zertifizierten Design-Verleger in derUnternehmensgruppe sind auf fugenlosen Design spezialisiert.Die schönsten Natursteine und High-Tech Feinsteinzeuge, verlieren an Wert, wennSie nicht richtig verarbeitet und verlegt werden. Nicht jeder gute Fliesenlegerkann automatisch auch Natursteine und High-Tech Feinsteinzeug verlegen. Denn esgilt verschiedene Aspekte zu beachten. So müssen für unterschiedlicheMaterialien jeweils geeignete Verlegewerkstoffe und Verlegemethoden ausgewähltwerden. Die Verleger der AG Natursteinwerke Group, welche aus einem großen Poolan Verlegern und Verlegerbetrieben bestehen, sind speziell auf die durchgehendfugenlose Verlegung geschult und verlegen unsere Materialien deutschland- undeuropaweit mit einer optisch durchgehend fugenlosen Optik.Showroom München / Starnberg Am Hohenrand 9 82335 Berg / Höhenrainhttp://www.ag-natursteinwerke.de/kontakt-muenchenShowroom Düsseldorf / Neuss Osterather Straße 6 i 41460 Neusshttp://www.ag-natursteinwerke.de/ausstellung/showroom-duesseldorf