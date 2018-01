AG Natursteinwerke - Europaweite Design-Verlegung mit einer durchgehend fugenlosen Optik - Bodenbeläge, Treppen, Waschtische, usw. (VIDEO)

Düsseldorf, München (ots) -VerlegungBei der Verlegung von High-Tech Feinsteinzeug und Natursteinen,wie Granit, Marmor, Travertin, etc. gilt es verschiedene Aspekte, fürein optisch durchgehend fugenloses Gesamtbild, zu beachten. Mit einemTeam von über 45 Design-Verlegern, welche speziell im Hinblick aufdie optisch fugenlose Verlegung geschult sind und Jahrzente anErfahrung mitbringen, bieten die AG Natursteinwerke deutschland- undeuropaweit die Verlegung von Belägen an. Gerade bei großformatigenNatursteinen und High-Tech Feinsteinzeug, ist die Verarbeitung derrichtigen Verlegematerialien entscheidend, hier bieten die AGNatursteinwerke speziell kompatible und aufeinander abgestimmteEigenmarken an.3-Level Strain SystemDie AG Natursteinwerke haben ein weltweit einzigartiges 3-LevelStrain System entwickelt, mit welchem sich Dehnungs- undBewegungsfugen auf der gesamten Fläche egalisieren, speziell beigroßformatigen Natursteinen und High-Tech Feinsteinzeug ist diesesSystem für eine durchgehend fugenlose Optik unumgänglich, es sorgtzudem für höchste Flexibilität und eine zusätzlicheTrittschalldämmung.High-Tech FugeDie patentierte High-Tech Fuge, welche weltweit einzigartig vonder AG Natursteinwerke entwickelt wurde, wird farblich individuellauf die verschiedenen Materialien abgestimmt und mit einer minimalenFugenbreite von 2mm verarbeitet, so wirken die gesamten Räume größer,offener und es entsteht eine harmonische und ruhige Raumatmosphäre.Deutschland- und europaweit bieten die AG Natursteinwerke dieDesign-Verlegung von High-Tech Feinsteinzeug, Natursteinen wieGranit, Marmor, Travertin, etc. von Exklusiv Mosaik, Edelsteinen undLuxus Parkett/Landhausdielen, aus einer Hand an, auch individuelleAnfertigungen wie Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Treppenstufen ,Theken sind aus über 2000 verschiedenen Materialien möglich.Showroom Düsseldorf / NeussOsterather Straße 6 i41460 Neusshttp://www.ag-natursteinwerke.de/ausstellung/showroom-duesseldorfShowroom München / StarnbergAm Hohenrand 982335 Berg / Höhenrainhttp://www.ag-natursteinwerke.de/kontakt-muenchenPressekontakt:VIP-NEWS TVProf. Dr. Thorsten BeyerKappelergasse 298023 ZürichE-Mail: info@vipnews.tvWeb: www.vip-news.tvOriginal-Content von: AG Natursteinwerke GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell